Se guarda Estado 69% de recursos para medicinas

Ciudad Juárez— A pesar del incremento en las protestas por desabasto de medicinas, insumos y personal en hospitales públicos y centros de salud de la entidad, de enero a junio de este año la Secretaría de Salud estatal sólo ha gastado el 31 por ciento de su presupuesto total en la adquisición de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.

La dependencia tiene asignado un presupuesto de 735 millones 346 mil 807 pesos, de los cuales en los primeros seis meses de este año solamente reporta el gasto de 228 millones 085 mil 584.

Lo anterior de acuerdo con el Resumen por Partida Presupuestal del Estado del ejercicio presupuestal 2019, actualizado hasta junio pasado y disponible en las obligaciones de Transparencia de Gobierno del Estado.

El año pasado el fondo para el mismo rubro era mayor al del 2019 con 860 millones 093 mil 755 pesos, de los cuales Salud no ejerció 247 millones 781 mil 035 pesos, lo que representa casi la tercera parte del presupuesto total.

El documento señala que durante los primeros seis meses de este año la dependencia gastó 6 millones 285 mil 446 pesos en la adquisición de medicinas y productos subrogados, menos de la mitad de lo que erogó en ese concepto en 2018.

Sin embargo, en los renglones de imagenología y rayos X, tomografías y resonancias magnéticas subrogadas, Salud se ha gastado menos del 20 por ciento del presupuesto ejercido el año pasado en cada uno de esos servicios.

En el primer semestre de 2019, en contraste con el gasto del 2018, la dependencia ha usado sólo el 15 por ciento de lo que erogó en imagenología y rayos X, el 15 por ciento de lo que presupuestó en tomografías y el 17 por ciento en resonancias magnéticas.

A través de mantas instaladas en las principales instituciones de salud pública en Chihuahua, Juárez, Casas Grandes, Gómez Farías, Cuauhtémoc, Parral, Ojinaga, Camargo, Jiménez, Delicias, Guachochi y Guadalupe y Calvo, servidores públicos piden disculpas a los usuarios por no brindarles la atención que merecen.

No obstante la dependencia reporta un déficit de medicamentos de sólo el 20 por ciento en los hospitales y centros de salud estatales.

Atribuye esta condición a la falta de existencia en el mercados de fármacos porque no se están produciendo en México o bien a que las empresas que no son solventes o no tienen el producto que se solicita.

