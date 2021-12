Se ‘esconde’ el director de Vitas Financial

Chihuahua— El director administrativo de “Vitas Financial y/o Vitas Consulting S.A.P.I. de C.V.”, Jovanny Arturo Hinojos Hernández, no ha podido ser localizado para que informe a la opinión pública la potencial situación de riesgo que enfrentan miles de inversores en Chihuahua y Ciudad Juárez.

Lo anterior ante los señalamientos que hizo el pasado fin de semana el diputado Gabriel García Cantú, integrante de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, quien afirmó que esta empresa de colocación de capital está por debajo de “Aras Business Group”, en cuanto a número de socios que están en potencial riesgo de también perder su dinero y estimó que en dos meses entrará en crisis financiera.

El Diario acudió ayer alrededor de las once horas a las oficinas centrales de “Vitas Financial”, en el interior 302 del edificio Prisma en Distrito Uno y tras buscar una entrevista formal con el director administrativo, el personal de recepción respondió que no estaba y que desconocían cuando regresaba o si se encontraba fuera de la ciudad.

Asimismo se indicó que “no estaban autorizados para dar mayor información” sobre el titular de esa empresa.

Al igual que “Aras Business Group”, ofrece rendimientos financieros del 9 al 10 por ciento mensual, muy por encima del sistema bancario mexicano.

“Vitas Financial y/o Vitas Consulting S.A.P.I.”, se promociona a través de Internet como una empresa consultora en colocación de capital y rendimientos, “con expertos en el manejo de capital con inversiones diversificadas, principalmente en construcción de alta gama”.

Sin embargo a decir del diputado Gabriel García Cantú, “estamos ante otra bomba de tiempo y lo que hemos indagado es que esta compañía tiene solo oficinas en renta en Chihuahua y la frontera, es decir, no tiene propiedades registradas como si lo tiene Aras”, denunció el legislador.

Por lo anterior hizo un llamado a las autoridades investigadoras estatales y federales a actuar con prontitud ante el potencial nuevo fraude.

En su página de internet https://www.vitasinvestment.com/, “Vitas Consulting S.A.P.I.”, se autodefine a sus potenciales inversores como una firma especializada en la colocación de capital en fondos de inversión privada, brindando una experiencia de confianza y solidez mediante el profesional manejo de la inversión estratégicamente diversificada.

Entre los servicios que ofrece a los inversionistas destacan “Vivir de tus rentas”, “Hacer crecer el capital de tu Pyme o empresa”, “Garantizar el pago de la colegiatura de tus hijos” y “Proteger la salud de tu familia”.

A este respecto, el legislador Gabriel García Cantú denunció públicamente que “las personas que tienen ahí su dinero o sus ahorros están en una bomba de tiempo. Yo ya presenté una iniciativa al respecto porque me llega mucha información de otras empresas como Aras, de este tipo de SAPI´s que es una denominación novedosa y que no están en el radar de las autoridades federales, me refiero a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y del SAT por lo que es un tema que se debe de trabajar a nivel federal”, citó.

Y agregó el legislador local, “tenemos cierta información de Vitas y aunque no le llega al problema de Aras, sí va para lo mismo, es decir, es una empresa grande donde hay mucha inversión de los chihuahuenses. Creemos que por los rendimientos que ofrece, similar a Aras, va a tener un colapso en alrededor de dos meses”, señaló.

En la visita que hizo ayer El Diario a las oficinas de “Vitas Financial”, se pudo observar que había una cantidad importante de contratos.