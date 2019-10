Se encierran chihuahuenses por temor a la violencia

Chihuahua.- El temor a ser victima de algún delito limita la vida de las personas en el área metropolitana de Chihuahua, de tal forma que el 74.8 por ciento de los padres ya no dejan salir solos a sus hijos menores, el 55 por ciento de las personas prefieren no salir de noche y el 53.5 por ciento ya no lleva dinero en efectivo.

Lo anterior lo informó el Consejo de Desarrollo Económico Regional (Coder) y la Plataforma de Inteligencia para la Competitividad del Sector Privado ( PICsp) con base en datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica (ENVIPE) de Septiembre 2019.

Precisó que la suma de los porcentajes supera el 100 por ciento ya que las personas eligen más de una opción en sus respuestas.

Las fuentes indicaron que la cuarta actividad que más población dejo de realizar por temor a ser victima del algún delito son el usar joyas (51.2%), salir a caminar ( 44.5%9) tomar un taxi ( 41.4%), así como visitar parientes o amigos ( 38.6%).

Otras actividades impactada entre los chihuahuenses por el temor a ser victima de algún delito es la de llevar tarjetas de crédito o débito ( 30.5%, viajar por carretera a otro estado o municipio ( 29.4% y salir a comer o cenar ( 26.6%).

También informaron que los tres lugares en donde la población del municipio se siete más insegura son los cajeros automáticos en la vía publica, así lo manifiesta el 72.2 por ciento de adultos encuestados por el INEGI.

En segundo lugar donde la gente se siente insegura son las instituciones bancarias con el 63.8 por ciento, según la ENVIPE.

Asimismo, el tercer lugar en donde las personas en el municipio de Chihuahua se sienten mas inseguras es la carretera con el 54.6 por ciento.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica (ENVIPE) de Septiembre 2019, el 67.9 por ciento de los habitantes de la ciudad de Chihuahua de 18 años y mas, perciben que viven en una localidad insegura.

El indicador tuvo una baja respecto a las respuestas obtenidas por INEGI en junio de este mismo año, cuando manifestaron sentirse inseguros el 71.1 por ciento de los encuestado.

Coder y PICsp indicaron que es importante sumar esfuerzos entre las instituciones encargadas de brindar seguridad a la ciudadanía para que los habitantes de Chihuahua puedan disfrutar de su familia en los espacios públicos a cualquier hora y sobre todo vivir sin temor a sufrir algún delito.