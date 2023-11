Se duplica en Chihuahua la población sin servicio de salud

En el estado, la población que no cuenta con acceso a servicios de salud incrementó casi al doble desde que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social (Coneval) realiza esta medición en 2016.

De acuerdo con la Medición Multidimensional de la Pobreza en 2016 había más de 416 mil personas con carencia por acceso a los servicios de salud; esta cifra se elevó a los 818 mil chihuahuenses al cierre del año pasado, reportó el organismo.

Este incremento representa un aumento del 96.6 por ciento; mientras que a nivel nacional la carencia es más del doble, al pasar del 16 por ciento de la población sin acceso a atención médica en 2018 al 39 por ciento en 2022.

Ese porcentaje representa a 50.4 millones de mexicanos sin acceso a servicios médicos en el año pasado. Esto afecta sobre todo a quienes no cuentan con seguro social. De las personas que estaban afiliadas al Seguro popular en 2018, quedan solamente 17.4 millones, inscritas al Insabi o al IMSS Bienestar.

De esa manera, casi 3 de cada 10 mexicanos dijeron que no estaban afiliados al IMSS, al ISSSTE, a los servicios de salud de Pemex, el Ejército o la Marina, ni a servicios privados o al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Mientras la población sin acceso a servicios de salud en el país se disparó en los últimos años, el presupuesto para este rubro se ha subejercido.

De acuerdo con los datos revelados por Coneval, en los primeros seis meses de este año, la Secretaría de Salud tuvo un subejercicio de 9 mil 811 millones de pesos, advierte el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

En un análisis sobre el gasto público del Gobierno federal, ese organismo señaló que 4 de cada 10 pesos no ejercidos eran para medicamentos gratuitos.

Al responder sobre el crecimiento de población sin acceso a salud, el presidente respondió ayer.

“Tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial, con el llamado Seguro Popular, como ya no están esas credenciales, la gente dijo: ‘no, pues no tenemos seguro’, porque ya ahora es atención médica gratuita y ya no se necesita ningún tipo de seguro”.