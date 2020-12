Se disuelve bancada del PES

Chihuahua—El diputado Obed Lara, integrante de la bancada legislativa del desaparecido Partido Encuentro Social, presentó su renuncia ante el coordinador Misael Máynez y la Junta de Coordinación Parlamentaria (Jucopo) y en automático, a partir de hoy, tanto él como Máynez adquieren la categoría de diputados independientes.

Así lo confirmó Lara, quien comentó que no se retira por conflicto alguno, sino por la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos con la comunidad cuauhtemense y de Riva Palacio, y que luego de terminar la Legislatura analizará las invitaciones a formar parte de otros partidos políticos.

“Estamos trabajando cada quien en proyectos un poco diferentes, entonces yo creo que vale la pena ponernos las pilas, no hubo absolutamente nada de conflicto, gracias a Dios tengo buena relación con Misael, con Martha, con todos mis compañeros diputados, han sido muy amables conmigo”.

Lara indicó que a partir de su renuncia el diputado Misael Máynez se convierte en independiente y que desconoce si vaya a integrarse a la bancada de otro partido o continuará el resto de la Legislatura sin representación de alguna fuerza política.

“A partir de hoy, si lo aprueba la Jucopo, me convierto en diputado independiente”, dijo.

Me imagino que la Jucopo tuvo hoy su reunión y me imagino que a partir de que autoricen el escrito que yo envié, la bancada queda disuelta automáticamente, quedaría sólo el coordinador y no hay bancadas de una sola persona”.

El Partido Encuentro Social perdió su registro estatal y nacional por la falta de respaldo del electorado ante el Instituto Estatal Electoral, pero resurgió bajo las mismas siglas, con el nombre de Partido Encuentro Solidario, al cual pocos actores políticos de la anterior estructura se adhirieron.

“Querían que negociara recursos con Issa”

La diputada Marisela Sáenz, a pesar de ser nombrada coordinadora, fue la primera en abandonar la bancada en diciembre de 2018 por presiones de su dirigencia para conseguir recursos indebidos, situación que en su momento se expuso ante la opinión pública y la bancada de cuatro diputados se convirtió en grupo de tres, con Martha Lemus, Obed Lara y Misael Máynez, este último nuevo coordinador.

“Querían que yo negociara con Jorge Issa (administrador del Congreso), algunas prerrogativas, presupuesto, salarios para Heriberto Royval, el expresidente del PES, aparte de más asesores y cosas así que no estaban contempladas dentro del tabulador del Congreso para los diputados, y entonces como yo me negué por ser incorrecto a ellos no les gustó eso”, externó Sáez.

Sáenz, quien sólo duró tres meses en la coordinación de la bancada, dijo que textual le argumentaron que ella no sabía pedir prebendas y por eso cambiarían la coordinación para el diputado Misael Sáenz, motivo por el cual decidió abandonar dicho grupo parlamentario.

“El tabulador del Congreso no autorizaba lo que ellos pedían. Ahora hay que pedir que se pronuncie la Junta de Coordinación Política por desaparecer una fracción que ya no es fracción, porque ya sólo tiene una persona, deben declarar la disolución del grupo parlamentario, a ver si Misael regresa la Yukón porque ya no puede traer una camioneta de un grupo parlamentario, porque ya no existe, que regrese la camioneta que era para el coordinador y ya no tiene grupo”, reclamó la legisladora.

La diputada Martha Lemus, presentó su renuncia formal a la bancada desde el pasado 18 de noviembre, la cual se hizo oficial hasta el día 24 de ese mismo mes, mientras que Lara hizo lo mismo el pasado lunes, sin que hasta el momento tenga una respuesta de la JUCOPO.