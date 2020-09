Se desploma avioneta en Guazapares; mueren tres

Tomada de internet Cortesía / Dos de las víctimas

Chihuahua— Una avioneta se deslomó en el municipio de Guazapares, a pocos metros de su despegue ayer, dejando como saldo tres muertos.

Ulises García, de apenas 19 años, es una de las tres víctimas mortales del avionetazo que ocurrió ayer en El Laurel, municipio de Guazapares.

Amigos y familiares confirmaron la noticia a través de las redes sociales en donde externaron su consternación y lamentaron el hecho.

“No entiendo por qué tú, siendo tan joven”, publicó ayer en Facebook una de sus familiares.

“Dios y el cielo están de fiesta en estos momentos porque un gran ángel está allá arriba. Sé que siempre estarás al pendiente de toda tu familia que somos nosotros. No pude creerlo cuando me dieron está lamentable noticia, no es nada fácil comprender cómo de un momento a otro cambian las cosas

Aún recuerdo cuando estabas pequeño, nos criamos juntos, recuerdo tus sonrisas, tus expresiones; el ver tu foto en esta nota me parte el corazón (sic)”, escribió Angélica García en su perfil.

De inmediato conocidos de la víctima mostraron su dolor y enviaron sus condolencias a los familiares de García.

Según el reporte, la avioneta en la que viajaba García junto con otras dos personas que también fallecieron, se deslomó en el municipio de Guazapares, a pocos metros del despegue.

La otra víctima identificada es Adán Carrillo, de aproximadamente 45 años, mismo que tenía su domicilio en la comunidad de Corralejo en Valle de Allende.

En tanto, la otra persona muerta no ha sido identificada, y las autoridades no ha emitido información oficial al respecto.