Se despide 'Lucha' de la Judicatura

Chihuahua.- Luz Estela Castro Rodriguez emitió hoy una despedida en redes sociales al Consejo de la Judicatura, en el que estuvo desde el 31 de mayo del 2017 hasta la semana pasada tras renunciar por atender un problema de salud.

Al final del mensaje envió un "gran abrazo" al presidente del Consejo y del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González, al magistrado Roberto Siqueiros "el Consejero Juaritos", a Gabriel Ruiz y "a nuestro querido Édgar Quintana".

Ahí no menciona a Joaquín Sotelo, también miembro del Consejo y que denunció el proceso de selección de jueces del año pasado ante la Fiscalía, un proceso encabezado por "Lucha" Castro.

"La experiencia en el Poder Judicial, me permitió conocerles un poco más y agradezco los aprendizajes que me compartieron", publicó Castro.

"Los importantes logros que obtuvo la Comisión de Carrera Judicial a mi cargo , fue gracias al esfuerzo profesional y ético del equipo que conformamos en esa Comisión y a Ustedes les consta", añade.

Al separarse por problemas de salud, expuso, "me voy con la frente en alto y con innumerables muestras de sincero cariño y reconocimiento al trabajo que realizamos en el Poder Judicial".