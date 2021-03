Se deslindan Loera y Lozoya de ‘Lucha’ Castro

Chihuahua— Juan Carlos Loera, candidato de Morena, y Alfredo Lozoya, de Movimiento Ciudadano, se deslindaron de Luz Estela “Lucha” Castro, quien tuvo la principal participación de un audio que fue difundido el fin de semana y en el que se le puede escuchar que expresa la necesidad de presionar al Poder Judicial para que actúe en el caso que le sigue la Fiscalía del Estado a María Eugenia Campos, candidata del PAN a la gubernatura.

Ambos expresaron que no han tenido relación con Castro y que no tienen participación en la estrategia que planteó para evitar que Campos llegue a la gubernatura de la entidad.

Juan Carlos Loera de la Rosa, aspirante a la gubernatura, descartó que tenga alguna relación con Luz Estela “Lucha” Castro, de quien dijo que es una persona que no es parte de Morena.

Luego de que fue mencionado por Castro en un audio que se dio a conocer durante el fin de semana, en el que se escucha a la activista planteando la necesidad de presionar al Poder Judicial para que actúe en los casos contra la candidata del PAN, María Eugenia Campos, para evitar que sea gobernadora, Loera expresó que se trata de conversaciones entre particulares.

Loera recalcó que las expresiones que se escuchan en el audio son a título de cada persona que las hace, pero que no tienen relación con él o con Morena. Expresó que su labor es estar al frente de las personas y atender lo que le plantean.

Agregó que es la sociedad la que puede juzgar temas como lo expresado en el audio y recalcó que su prioridad no es estar escuchando pláticas como la que se dio a conocer, sino oír a los ciudadanos y sus problemas. “No gasto mis energías en esos temas (audios)”, dijo.

Por su parte Lozoya expresó que “no he tenido comunicación con la licenciada Castro Rodríguez, ya que cuento con otros asesores, quienes han estado cerca del proyecto desde sus inicios, sumando además a otros personajes interesados también en construir un mejor Chihuahua… no permitiré que se me involucre en los conflictos que hoy por hoy sostienen los partidos del pasado con los políticos de siempre”.

