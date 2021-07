Se deslinda Peniche de mesas técnicas

Chihuahua– “No tengo yo comunicación personal con ellos (especialistas) ni sé cómo fueron invitados, entonces lo que asevera la legisladora (Marisela Sáenz) yo me desmarco; no tengo ningún conocimiento previo de quienes participan en las mesas técnicas, ni injerencia en el procedimiento que dentro de su soberanía el Poder Legislativo ha implementado”, respondió ayer el fiscal César Peniche en relación con lo expresado por la diputada Marisela Sáenz Moriel sobre la propuesta de dotar de escoltas a exfuncionarios de la actual administración.

Los nombres que se manejaron –agregó Peniche– “son personas vinculadas a los temas de procuración de justicia, pero yo no tengo comunicación personal con ellos, ni mucho menos, la declaración está apartada de la realidad y realmente no queremos involucrarnos en la cuestión mediática”.

La legisladora juarense señaló que los expertos que participan en la mesa técnica donde se analiza el asunto son en su mayoría gente de fuera de la entidad con afinidad al Gobierno de Javier Corral.

“Antes de que salieran los nombres en un medio de comunicación, yo no tenía la más mínima idea de quiénes iban a ser los convocados, entonces lo que asevera la legisladora yo me desmarco, no tengo alguna injerencia previa”, afirmó.

Mencionó que las personas que se mencionan son gente vinculada a los temas de seguridad pública y procuración de justicia.

“Indudablemente tendrán conocimiento en relación al entorno, pero ahí no tengo comunicación personal con ellos ni mucho menos. La declaración que hizo la diputada está apartada de la realidad”, apuntó.

César Peniche mencionó que la propuesta de dotar de seguridad a exfuncionarios que hayan ocupado cargos relevantes en el tema de gobernabilidad y sobre todo de procuración de justicia, es positiva para que no sean vulnerables a los criminales y donde el estado se blinde a sí mismo.

hbarrientos@diarioch.com.mx