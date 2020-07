Se deslinda de hermano candidata de Morena

Ciudad Juárez— La aspirante a la candidatura de la gubernatura por Morena, Carmen Almeida Navarro, se desvinculó de su hermano Eduardo Almeida Navarro, quien de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ayudó a César Duarte a sacar del país cantidades millonarias de dinero.

“Efectivamente Eduardo Almeida Navarro es mi hermano, pero quiero asegurarles que nunca he tenido ningún tipo de relación de negocios con él ni con ninguna persona relacionada con sus empresas. Hace más de 10 años que no tenemos una relación y no hemos coincidido, pueden preguntarme lo que sea”, dijo la aspirante en un video subido ayer en sus plataformas de redes sociales.

El 11 de junio pasado Almeida Navarro, suplente de la diputada federal Tatiana Clouthier, dio a conocer su aspiración a participar en el proceso interno de selección de candidata a la gubernatura de Morena.

“Vine a reunirme con algunos compañeros del partido para formalizar mi intención de participar en el proceso interno de nuestro partido por la precandidatura al Gobierno de Chihuahua”, comentó la aspirante, quien entregó un documento en el interior del partido, a nivel central, en el que expresa su interés por participar desde el 1 de mayo pasado.

Ese mismo día aclaró que no ha tenido contacto con su hermano Eduardo, señalado por sus nexos con el exgobernador César Duarte Jáquez, “tengo más de nueve años que no tengo relación con mi hermano menor; Javier Corral es compadre de él, bautizó a mis sobrinos y al parecer por documentos que han sido incluso publicados de una relación de negocios con el exgobernador César Duarte, desconozco, ni siquiera he coincidido con él en la casa de mi mamá”, sostuvo.

Mientras que su hermano es señalado como accionista de 29 empresas y representante legal de nueve, en las que supuestamente inyectó fondos públicos desviados por Cesar Duarte, por lo que la UIF le congeló sus cuentas bancarias.

Almeida Navarro se desempeñó en el asesoramiento de las candidaturas de Víctor Quintana y Patricia Borunda en 2012; además, en 2016 se integró a los preparativos de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, asesorando a Morena en el estado de Nuevo León.

