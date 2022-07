Se desliga de mensaje del Comité de NCG

Nuevo Casas Grandes.– La diputada federal por el Distrito 02 Teresita de Jesús Vargas Meraz, más conocida como Maité Vargas, se deslindó del mensaje que emitió el Comité municipal de Morena en Nuevo Casas Grandes, que llamó “arribista” a la diputada local Ilse América García Soto, recién integrada a la bancada morenista tras dejar las filas de Movimiento Ciudadano.

“Yo no puedo decir que América es una persona corrupta porque yo no le conozco actos de corrupción, no hay documentos que avalen eso, no hay denuncias, el tema es particular, yo quiero ser enfática, que yo no avalé, lamentablemente en el video se dice que América es una persona arribista, ésas no son mis palabras, y no es algo que yo pretenda que la gente crea, en ningún momento dije que avalaba que le dijeran arribista y que su voto no contaba, que fueron cosas que se mencionaron en esta rueda de prensa”, expresó la diputada federal.

PUBLICIDAD

La legisladora aclaró que seguirá apoyando a su partido y a los militantes de Morena en Nuevo Casas Grandes con respecto a quienes pretendan unirse al partido y que convengan a los intereses de su militancia, concluyendo que es la gente la que ha confiado en Morena y en los resultados que ha logrado, por lo que es un riesgo defraudar esa confianza aceptando perfiles que sólo busquen un beneficio personal y no en favor de la sociedad.

“Hablé con ella en la noche, me habló con buena actitud, me dijo: ‘Oye, no sé qué está pasando’, obviamente yo también le aclaré que me tomó por sorpresa, creo que sí le metieron un toque personal que se salió de contexto, le explique cuál era la finalidad, en lo que estamos firmes, y me atrevo a hablar por los regidores que estuvieron presentes y la síndica municipal, no ha sido la intención de entrar en problemas de este tipo”, señaló Maité Vargas.