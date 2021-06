Se da escopetazo a un piso del despacho de Corral

Chihuahua– Justo debajo de las ventanas exteriores del despacho del gobernador Javier Corral Jurado un sujeto descendió de su vehículo para atentar contra su propia vida, quedando tendido en la banqueta a escasos metros de la placa alusiva al asesinato de la activista Marisela Escobedo.

Pasadas las 15 horas, un hombre identificado como Renato Banda Zamarrón, de 48 años y originario de Uruachi, quien circulaba a bordo de su vehículo de la línea Stratus con placas de circulación ELF1399, se orilló junto a Palacio de Gobierno y descendió de la unidad para dispararse con una escopeta calibre 12 a la altura del abdomen, provocándose una herida grave, con orificio de entrada y salida.

El hecho causó la expectación de los transeúntes y puso en alerta a los guardias de seguridad del recinto gubernamental, que de inmediato solicitaron el apoyo de unidades de salvamento, siendo paramédicos de Rescate Sin Fronteras los primeros en brindarle los primeros auxilios; posteriormente arribó una ambulancia de URGE.

Tras lograr estabilizarlo, el hombre fue trasladado a un hospital y se encontraba consciente, pero debido a la gravedad de la lesión requería de atención médica urgente. De acuerdo con los paramédicos, a simple vista, la bala no dañó órganos vitales.

En el vehículo del sujeto se encontró una cartulina con un mensaje con el que intentaba explicar las causas que lo llevaron a tomar la decisión, y en su celular fotografías y videos para reforzar su dicho.

El mensaje, asegurado por los guardias de palacio dice textualmente: “Buenos días para ustedes, Quise hacer algo importante por las familias de mu pueblo URUACHI, pero nadie me apoyó me dejaron solo, a pesar de haberles dado muestras de la existencia del agua que es la vida, gracias a quien si creyó en mi, gracias por su compresión y tolerancia, el tiempo me dará la razón. Los videos y fotos son mis pruebas (aquí en mi celular). Atte Renato”.

Renato Banda Zamarrón fue inspector escolar de la Zona 35 y líder comunitario de Conafe en la región de Uruachi, donde se presume radicaba, de acuerdo con informes preliminares. En el 2015, Banda Zamarrón, con el cargo de inspector escolar, fue parte del presídium en el que el Consejo Nacional de Fomento Educativo y la Presidencia municipal de Uruachi reconocieron el esfuerzo, trabajo y compromiso de líderes educativos comunitarios, al llevar educación a niños a zonas vulnerables y más alejadas de las cabeceras municipales.

Ante esto, el Gobierno del Estado a través del área de Comunicación Social informó que se trató de un hecho totalmente ajeno a la administración estatal y que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga los hechos.