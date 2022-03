Se cumplen 14 años de crimen de Paulina Luján

Chihuahua.– En entrevista telefónica con este medio de comunicación, la madre de Paulina Luján, menor de 16 años de edad asesinada en el año 2008, recuerda con la voz entrecortada el aniversario de su hija, que hoy cumple 14 años de haber sido localizada sin vida en una brecha en el kilómetro 11 a la carretera Aldama.

Soltera y ahora madre de una joven de 22 años, narra que estos años ha seguido en la lucha, ya no sólo por su hija, sino por todas las madres que siguen en la búsqueda de sus hijas y por el esclarecimiento de los feminicidios del estado.

Fue en el 2008 cuando Paulina, con 16 años de edad, fue privada de su libertad y asesinada por dos hombres que la subieron a su vehículo a la fuerza al salir del Colegio de Bachilleres Plantel 2.

“Poco se habla de cómo era nuestra relación como madre e hija; se ha hablado de su asesinato y mi pena, pero no de la hija fuerte y valiente que tenía en vida”, comentó Patricia.

Relata que en esos años, como hasta la fecha, se dedicaba a la venta de tamales, de donde sacaba el sustento para su “pequeña familia de tres”: ella, Paulina y su hija que ese entonces tenía ocho años.

“Paulina siempre fue una niña muy tranquila, de casa, le faltó vivir esa parte de salir de fiesta, de ser una adolescente; pero como hija siempre fue muy responsable, ella me ayudaba en el negocio desde muy temprano a recortar hojas de elote, además era una gran estudiante, no merecía nada de lo que le sucedió”, dijo.

El año 2008 marcó un antes y un después de los asesinatos de mujeres en el estado: las muertas de Ciudad Juárez iban al alza y dos madres, Marisela y Patricia, se quedaban sin sus hijas a causa de la violencia que azotaba a Chihuahua.

A los asesinos de Paulina se les pudo identificar por el número de serie del vehículo que la joven pudo escribir en su antebrazo antes de su muerte; sin embargo, fue en enero de 2020 cuando se dictó auto de libertad a José Raymundo Quezada Sandoval, cómplice del asesinato y a quien se le había otorgado 62 años de condena.

En el aniversario de la muerte de Paulina, la madre, que ahora ve por la seguridad su hija, la pequeña que a los ocho años se quedó sin su compañera y amiga, su única hermana, relata que la inseguridad y la violencia con el paso de los años ha ido en incremento y que le duele ver a todas las mujeres que sostienen hoy una lucha y una pérdida como la de ella hace 14 años: “a mí siempre me va a doler la pérdida de mi hija, ha sido una búsqueda de años por que se imparta justicia y ahora ves a uno de los asesinos de mi niña libres, y sin saber si volverá a hacer lo mismo con otras mujeres”, comentó.

“A mí no me vencieron, seguí luchando, no me quise refugiar en la tristeza sino en la lucha, porque aunque encontré su cuerpo en mi casa no está”, finalizó.