Se cuelgan de Aras para no pagar

Chihuahua— Los problemas con supuestas instituciones financieras continúan para aquellos que optaron por invertir su capital con la promesa de que a cambio recibirían un porcentaje mensual de rendimiento. La empresa ARAS Consultores fue la primera en recibir señalamientos por incumplir con el pago a sus clientes; sin embargo, ahora surgen afectados por otras empresas del mismo tipo, que a su vez están relacionadas con ARAS.

Juan Rivas, adulto mayor de 77 años de edad, dice que invirtió 500 mil pesos con la empresa Aidem el pasado junio del 2021; cuatro meses más tarde, no sólo se niegan a pagarle el interés correspondiente sino a regresarle su dinero.

“La inversión la tengo con Aidem, pero ellos dicen ahora que no me pueden pagar porque son socios de ARAS y éstos a su vez no les han pagado. Somos varias personas las que estamos en la misma situación y sí estoy preocupado porque metí los ahorros de toda mi vida allí. Son 500 mil pesos y ahora me dicen que no tienen y no saben para cuándo me van a pagar”.

Según el afectado, cuando lo “invitaron” a invertir le ofrecieron un cinco por ciento mensual de intereses y, aunque durante los primeros meses no hubo problemas en el pago, en agosto pasado se presentó el primer retraso.

“Empecé a mediados de junio y me ofrecieron el cinco por ciento de rendimiento. Al principio todo iba bien, pero nos quedaron mal con el pago en agosto. Tuvieron algunos problemas, pero fue cuestión de días y se resolvió. Después de allí no nos han pagado. Nos dicen que no hay problema, pero estamos ‘con el Jesús en la boca’”.

El entrevistado asegura que existe un contrato de por medio y a pesar de eso, se han negado a regresarle el monto de su inversión indicándole únicamente que debe esperar a que se solucionen los problemas con ARAS.

“Sí firmamos un contrato, pero no nos han pagado y tampoco nos quieren regresar el dinero. Nos dicen que nos esperemos porque ahorita no tienen, no sabemos qué hacen con ARAS, por qué no nos pueden pagar. Nos dicen que esperemos, pero uno quiere su dinero y tenemos temor de que esto sea un fraude”.

El entrevistado señala a una persona, de nombre Javier Delgado, como el que le invitó a invertir y lo contactó a través de una mujer de nombre Belén.

“Hicieron un desayuno y no me pude quedar hasta el final. Después ella me dijo que sería Javier quien podía hacer todo ese movimiento. Ahora está este problema, como ARAS no paga, ellos no nos pueden pagar. Nos han dicho que nos esperemos de perdida este mes para pagarnos y no vemos cuándo. Queremos que alguien nos oriente. El viernes fuimos tres o cuatro personas a las oficinas que están a espaldas de Soriana Mirador, pero no sabemos si hay más gente en la misma situación”.

Juan explica que sus ahorros de toda la vida están allí y le costó mucho tiempo reunir esa cantidad, por lo que se siente desesperado ante la situación.

“Fue mucho trabajo y es difícil no tener dinero. Yo lo quería ahora para Navidad para la familia y los nietos, pero no lo quieren regresar. Ya estamos desesperados, preocupados por el dinero”, finalizó.

En su página de Internet, Aidem Inversiones y Bienes Raíces se publicita como una “Empresa líder en el sector de Bienes Raíces, comprometida con nuestros clientes para brindar las mejores oportunidades de crecimiento en su patrimonio, aportando un valor agregado en cada uno de nuestros modelos de negocios”.

En la misma publicación oferta oportunidades de inversión en bienes raíces “todo bajo contrato, también podrás adquirir una inversión con garantía inmobiliaria, compra una parte de una propiedad”.

De los seis pasos que establecen para invertir, el quinto expone: “Mes con mes te vas a beneficiar de tus retornos, además puedes capacitarte y conocer más con nuestros vídeos en las redes sociales y los cursos que vamos preparando para nuestros asociados”.

En el apartado de “¿Cómo se garantiza tu inversión?”, la publicación indica:

“Se firmará un contrato con una persona moral, en donde se estipula que el cliente realiza un ‘préstamo’ a la empresa, la empresa queda en deuda con el prestamista, esto conlleva más obligaciones para la moral, además la inversión queda totalmente respaldada por la empresa en bienes raíces, recordando que se está invirtiendo en uno de los sectores de menor riesgo. De igual manera el contrato indica que el riesgo que se corre en cada inversión, es que el capital del inversionista se regrese de forma íntegra sin haber finalizado el plazo de inversión”.