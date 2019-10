'Se contradice Javier Corral', dice la defensa de 'La Coneja'

Chihuahua.- “Hay una contradicción del gobernador Corral, porque yo tengo muy claro que mi cliente intentó en reiteradas ocasiones terminar el asunto del supuesto desvío de 1.7 millones, ofreciendo regresar al Estado esa cantidad y la respuesta de la fiscalía fue (sic), no nos interesa que regreses el dinero a Chihuahua, si no que estés en la cárcel”, expresó ayer el abogado José Javier López García, quien representó y defendió jurídicamente al político y empresario Alejandro Gutiérrez Gutiérrez en los juicios por los llamados “Expedientes X”.

El abogado al ser entrevistado por El Diario vía telefónica, desde la capital del país, señaló que hay una peligrosa metodología en el Gobierno Estatal, para presionar y amenazar así como instaurar apresuradamente procedimientos judiciales con objetivos políticos.

“En el caso de mi cliente, en el que creo que hubo una intensión muy clara y un manejo importante del caso, para tratar de acreditar a toda costa una situación que no se daba; desvirtuaron la naturaleza del hecho y de la falta por parte del estado de requerirle los servicios presuntamente inexistentes y lo llevaron hasta una cuestión penal, que nosotros los penalistas sabemos es la última vía a la que debes acudir cuando hay un problema jurídico”, detalló.

Y agregó, “en el caso de mi cliente realmente buscaban presionarlo para obtener información que no era veraz, es decir, llevar la información hacia un sentido de hechos que mi cliente desconocía.

He conocido por los medios de comunicación que otras personas que siguen en la cárcel por presuntos malos manejos en la anterior administración denuncian también amenazas y no dudo que haya sido por toda una metodología”.

El abogado José Javier López quien forma parte del despacho jurídico que encabeza Antonio Collado Mocelo, recordó que uno de los principios en lo que descansa el Sistema de Justicia Penal es la cuestión restaurativa, es decir, que se devuelvan las cantidades que en su momento se afectaron mas que llevar a la cárcel a las personas.

“Yo tengo muy claro, que mi cliente sin aceptar una responsabilidad de carácter penal, intentó con la finalidad de terminar este asunto pagar la cantidades que exigía el estado, referente a la segunda acusación de 1.7 millones de leskspor servicios presuntamente no otorgados (por la empresa Jet Combustibles), y la respuesta que recibimos fue (sic) no nos interesa el que le devuelvas el dinero a Chihuahua, nos interesa que tu estés en la cárcel.

Eso nos dejó un tanto preocupados, por el hecho de que se dejan de lado los principios que el legislador estableció en las leyes”, expresó.

Según dijo el entrevistado, ante la negativa del Gobierno estatal se fueron por otra vía en la defensa jurídica, donde su cliente (Alejandro Gutiérrez), rechazó las horas de vuelo que le señalaban habían sido pagadas y se dio por terminada la relación.

“Se regresó el dinero correspondiente a las horas contratadas por mi cliente y aun así continuaron presionado, por lo que se ha impugnado”, mencionó.

José Javier López enfatizó que aun cuando Alejandro Gutiérrez declaró que no era el responsable de la empresa, se hizo una transferencia de dinero más una actualización cuyo monto no pudo precisar a El Diario, pero fue menor al monto de 1.7 millones de pesos, con lo cual se acredita que no les interesaba a las autoridades se les devolviera el dinero.

Sobre los procedimientos que utiliza la FGE, subrayó, “yo entiendo que los ministerios públicos y jueces deben hacer su trabajo y atender cualquier hecho, pero no de esa manera. Todo lo que paso generó precisamente una metodología apresurada por querer resolver cosas que traen como consecuencia procedimientos no muy bien estructurados, que llevan y terminan en el fracaso”.