Se ausentan Corral y Peniche de Mesa de Seguridad

El Diario de Chihuahua

Chihuahua.- El gobernador Javier Corral Jurado y el fiscal César Augusto Peniche Espejel, no estuvieron presentes en la reunión de la mesa de coordinación para la construcción de la paz, celebrada ayer en Palacio de Gobierno, a la que acudieron representantes de las fuerzas federales de seguridad, así como la delegada del Bienestar Bertha Alcalde.

Como cada semana, ayer se celebró la reunión de seguridad en el recinto gubernamental, sólo que no contó con la presencia del mandatario estatal al menos de manera presencial, quien es el que encabeza estos encuentros y en caso de ausencia, es el secretario de gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, quien dirige la reunión. Manuel del Castillo, coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado, manifestó que ayer, el mandatario atendió reuniones privadas sin especificar, en dónde, pues durante la mañana no estuvo en su despacho de Palacio de Gobierno. Explicó que, hay ocasiones en las que el gobernador no está de manera presente en las reuniones de seguridad, pero se hace un enlace virtual y desconoce si ayer se realizó de esta manera.

En cuanto al fiscal César Peniche, no se conocen los motivos por los cuales no estuvo presente en la mesa de seguridad, en la que, entre otros temas se atendió lo relacionado con el proceso electoral y la manera en la que se habrá de operar para garantizar la seguridad durante los comicios del 6 de junio.