Se ‘atora’ petición de duartistas por opacidad de Fiscalía

Chihuahua— La falta de información de la Fiscalía hacia excolaboradores de la administración de César Duarte ha provocado que no avance una solicitud hecha por los exfuncionarios Gerardo Villegas y Antonio Tarín, procesados por peculado agravado, para acumularles varias causas penales que les sigue el Estado.

Esto debido a que junto a ellos dos ayer estuvieron ante un juzgado el exauditor Jesús Esparza, el exasesor de Hacienda Felipe González y el empresario Jaime Fong, para poder desahogar la solicitud de Tarín y Villegas, pero la audiencia no pudo continuar porque la defensa de los primeros no tiene información de por qué ellos son citados también, dado que al momento no tienen acusación en las mismas causas.

Esa falta de información de la autoridad investigadora a la defensa fue cuestionada ayer mismo en la sala número 13 de la Ciudad Judicial en una audiencia presidida por el juez de Control Jorge Napoleón Raya.

Ante la falta de respuestas de los representantes del Ministerio Público por la ausencia de las carpetas de investigación a los abogados de los excolaboradores, el juzgador determinó los primeros de noviembre para retomar la audiencia y poder resolver la solicitud de Tarín y Villegas.

Éstos últimos tienen en contra más de 8 carpetas de investigación y se encuentran detenidos con la medida cautelar de prisión preventiva desde 2017, pero a ninguno se le ha llevado a juicio oral ni se le ha permitido un juicio abreviado.

Villegas fue detenido desde el 26 de marzo de ese año, junto al exalcalde Javier Garfio Pacheco. Éste último logró un abreviado, reconoció culpabilidad y a finales de 2017 dejó el centro penitenciario. Mientras que Tarín quedó detenido en mayo de ese mismo año y se le han formulado varias acusaciones por el presunto desvío de recursos.