Se atiende en escuelas lo prioritario: Loera

Ciudad Juárez.— Si bien la cancelación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) perjudicó a los estudiantes del estado, hubiera afectado más el no destinar los recursos a la rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, tras dos años de abandono a consecuencia de la pandemia por Covid-19, dijo el delegado de los Programas de Bienestar, Juan Carlos Loera.

“Desde luego que afecta, pero afectaría más no concentrar los recursos en lo que es prioritario, que es precisamente atender el deterioro de las escuelas”, dijo el delegado, quien además señaló que el impacto del cierre del PETC no fue universal, porque no estaban adheridas todas las escuelas del estado de Chihuahua, pero la inversión en infraestructura sí impactará a la mayoría.

En el 2020, por medio del PETC fueron beneficiados los estudiantes y docentes de 692 escuelas de nivel básico pertenecientes al subsistema federal y 112 del estatal, mediante el cual accedieron a la ampliación de las jornadas escolares y, con ello, a cursos de capacitación, material didáctico, equipo informático e insumos para su alimentación.

Sin embargo, en abril del año pasado la Secretaría de Educación y Deporte informó que el pasado 31 de diciembre del 2020 había dejado de ser responsable del programa y durante el ciclo escolar 2021-2022 se encargaría la Secretaría de Bienestar de continuar brindando el apoyo, pero durante los primeros meses del ciclo el PETC fue suspendido a causa de la pandemia.

Finalmente, luego del regreso a clases presenciales a las escuelas de nivel básico, este año la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que lo eliminó y en su lugar destinó los recursos del ejercicio fiscal 2022 a La Escuela Es Nuestra (Leen), el cual está enfocado en el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento educativo.

El pasado lunes 28 de febrero la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de Leen y a pesar de que el año pasado se anunció que absorbería al PETC, fue eliminado y únicamente se concentró en la rehabilitación de los planteles educativos, lo cual causó malestares padres de familia, personal educativo y organización de la sociedad civil.

“A pesar de haber tenido la posibilidad de rectificar en días pasados, la SEP reafirmó su decisión de violar abiertamente los derechos humanos a la educación y a la alimentación de 30.6 millones de niños, niñas y adolescentes”, señaló Mexicanos Primero, organización de activistas en favor de la educación, luego de que la SEP publicó las reglas de operación de Leen, en las que descartó el PRTC.

En Ciudad Juárez una de las escuelas que se vio afectada con la eliminación del programa, fue la primaria Ricardo Flores Magón, ubicada en la colonia con el mismo nombre, la cual apoyó a sus estudiantes con horarios extendidos y alimentación durante más de una década. “A veces éramos el único alimento de los niños”, dijo el director del plantel, Gerardo Hinojos.

En el transcurso del 2021, por medio de Leen, la Secretaría de Bienestar asignó 90 millones de pesos a 187 escuelas de nivel básico de este municipio y a finales del año realizó la última entrega de 19 millones de pesos entre 43 planteles, los cuales fueron entregados de manera directa al personal de las escuelas para que lo invirtieran en infraestructura.