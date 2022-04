‘Se analizarán sanciones a partidos incumplidos’

Ciudad Juárez.— El comisionado presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Alejandro de la Rocha, dijo que el órgano debe analizar la aplicación de multas a los partidos que incumplen sus obligaciones y refutó los argumentos con los que el PRI y PRD justificaron las omisiones en el ejercicio de 2021.

“Por un lado, estamos compartiendo este dictamen (sobre los incumplimientos); tenemos que notificarlo al Instituto Estatal Electoral (IEE), porque también ellos manejan el tema de prerrogativas”, dijo De la Rocha.

“Nosotros también tenemos que analizar el caso de si tenemos que aplicar alguna multa, no como medida de apremio, sino como sanción por incumplimiento no nada más a la Ley de Transparencia, sino aquí concretamente incumplimiento a una resolución, a un acuerdo del pleno, en donde se les ordenaba subsanar ciertas fallas en cada dictamen y no se atendió”, agregó.

Ayer, este medio comunicó que cinco de los siete partidos políticos representados en el estado incumplieron en 2021 con sus obligaciones de transparencia al omitir difundir en sus portales electrónicos y en la Plataforma Nacional información como estructura orgánica, objetivos, directorio, remuneraciones, salarios, gastos, información financiera, entre decenas de datos más.

Los peor evaluados –y cuyos dictámenes están disponibles en el portal del Ichitaip– fueron los partidos de la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional; el primero con cero por ciento de cumplimiento en las tres evaluaciones de 2021, y el segundo con cero en la primera y 2.3 por ciento en la segunda, mientras que la tercera está pendiente.

Cuestionados al respecto, tanto el presidente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, como la secretaria del PRD, Nohemí García, coincidieron en atribuir los incumplimientos tanto a sus cambios de dirigencia como a lo que denominaron falta de capacitación por parte del Ichitaip.

“Después del cambio de administración en el partido –en agosto de 2020– sucedió la pandemia y ha sido difícil subir información a la página debido a que no ha habido una capacitación por parte del Ichitaip”, dijo García.

“Hubo un cambio en la plataforma por parte del Ichitaip; es decir, ellos cambiaron su software, entiendo, su mecanismo, y quitaron toda la información; entonces, ahora que estuvimos inmersos en el cambio de dirigencia y en el proceso, fue complejo el actualizar la información. Cambian de plataforma y la información que existía no la migran ellos mismos”, señaló por separado Domínguez.

De la Rocha, sin embargo, negó ayer que haya habido cambios en el software utilizado e informó que ambos institutos políticos recibieron once capacitaciones cada uno entre 2020 y 2021; cursos que, dijo, versaron sobre la protección de datos personales, manejo del sistema de portales de transparencia (Sipot), introducción a la Ley de Transparencia, entre otros temas.

“Ambos institutos políticos tienen completamente acreditados que se les ha dado capacitación; no estamos cerrados a que, si requieran más, los puedan manejar”, dijo De la Rocha.

“Ahí, la verdad, está habiendo una falta de responsabilidad, lamentablemente, por parte de las instituciones políticas; no responsabilizo ni mucho menos a los presidentes, pero sí creo que es importante que se informen correctamente”, agregó.

Sobre las sanciones, el Ichitaip remitió al artículo 170 de la Ley de Transparencia del estado, que señala que “tratándose de las infracciones cometidas por parte de los partidos políticos, el organismo garante dará vista al organismo público local electoral, para que resuelva lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables”.