Se amparan ladrones de nuez ante CEDH

Saucillo— Detuvieron a dos sujetos en términos de la flagrancia por robo de nuez y estos pusieron una queja por tortura ante la Comisión de Derechos Humanos (CEDH), “ahora resulta que un servidor y los dos elementos de Policía que acudieron a mi reporte somos los malos”, señaló Salvador Guerrero Uranga, productor.

El 23 de septiembre siendo aproximadamente las 9 de la mañana detectó a dos sujetos que estaban en su nogalera, por lo que se comunicó de inmediato a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a los diez minutos le informaron que se encontraban detenidos y que acudiera a interponer su demanda.

“Tenía dudas de proceder legalmente porque eran unos once kilos, pero en la región estas dos personas son bien conocidas por sus actividades ilícitas y con el objetivo de que la Policía los tenga fichados realicé la denuncia”, expresó el entrevistado.

“Fueron varios días que tuve que ir a seguir el proceso normal, desde la identificación de los sujetos como de la mochila donde cargaban la nuez, ya que cuando los sorprendí todavía se encontraban dentro de mi huerto”, explicó.

“Finalmente me avisaron que se procesaron y que por ser la primera vez que alguien se atreve a denunciarlos salieron libres, pero lo importante es que la gente los siga denunciando para que la próxima vez no salgan, omito sus nombres porque lo que más me sorprendió es que se quejaron ante la CEDH, porque acusaron a los policías de torturarlos”.

Guerrero Uranga, señaló que en ningún momento los policías los sacaron de ningún domicilio, ya que fueron sorprendidos en su propiedad con una mochila donde llevaban nuez.

Lamentó que ahora los dos elementos sean investigados y cuestionados, porque estos sujetos en cuanto quedaron en libertad pusieron su queja en Derechos Humanos.