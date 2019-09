Se ampara Morena vs designación de mesa directiva del Congreso estatal

Chihuahua— El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga, anunció que hoy martes interpondrán los juicios de amparo ante los juzgados de Distrito de Chihuahua en contra de la designación la semana pasada de la nueva mesa directiva para el segundo año de ejercicio constitucional.

Manifestó que serán dos amparos los interpuestos donde piden la reposición del procedimiento de elección de la mesa directiva que rindió protesta el pasado jueves en el Poder Legislativo, misma que es encabezada por el diputado del Panal, René Frías Bencomo.

“Estaremos pidiendo la suspensión provisional en contra de la mesa directiva y se reponga todo el procedimiento”, refirió Colunga.

El legislador sostuvo que se violentó la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento de Prácticas Parlamentarias.

“Se violentó además la pluralidad y la democracia, no vamos a permitir que por una revancha se pisotee la ley”, dijo.

Se dijo confiado en que los jueces de Distrito acepten los recursos legales y otorguen la suspensión, a fin de frenar la ilegalidad cometida, concluyó.





‘Ningún juez puede mandatarlo que en mayoría se obtuvo’

El segundo vicepresidente del Congreso, Omar Bazán Flores, aseguró que el proceso de amparo promovido por la bancada de Morena contra la elección de la mesa directiva para el segundo período ordinario de sesiones no surtirá efectos, pues consideró que “ningún juez puede mandatar lo que en mayoría se obtuvo”.

El legislador consideró que “por más razón que tengan, el asunto no llevaría a nada porque no tienen la mayoría dentro del Congreso, les faltó oficio político, no comparto su visión”.

De acuerdo a la bancada de Morena durante el proceso de elección de la mesa directiva se violentaron los artículos 68, que rige la elección de la presidencia del Congreso, y 36, que habla acerca de la integración de la mesa directiva en la ley orgánica del Poder Legislativo estatal. También el artículo 31 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias, además de los artículos 61 y 63 de la Constitución política del estado.

“Veo que dejaron perder la oportunidad de que tuvieran la mayoría y los consensos, les faltó mucha comunicación dentro de su grupo parlamentario. Nosotros votamos en congruencia, lamentablemente sus aliados no los apoyaron en su propuesta”, estimó el legislador.

“En el caso de la presentación del amparo contra el procedimiento saldría la misma porque sólo lograrían reponerlo y saldría el mismo resultado porque no tienen la mayoría. No puede haber presidencia del Congreso por decreto”, sostuvo.

En conferencia de prensa el coordinador de la bancada de Morena, Miguel Ángel Colunga Martínez, confirmó que hoy promoverán un juicio de amparo contra el proceso de elección de la mesa directiva en juzgados federales.

El 30 de agosto pasado en sesión de Congreso y con la oposición de la fracción parlamentaria de Morena, se aprobó la mesa directiva misma que es encabezada por el coordinador de la bancada del Partido Nueva Alianza, René Frías Bencomo.

Con 23 votos a favor y 10 en contra la nueva mesa directiva se hará cargo de los trabajos legislativos durante el segundo periodo ordinario de sesiones que inició el domingo.