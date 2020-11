Se acerca estado a los 30 mil casos de Covid

Chihuahua— Los efectos de las restricciones de movilidad establecidas por el Gobierno estatal en busca de reducir el número de contagios por Covid-19 se comenzarán a hacer visibles en aproximadamente dos semanas, por lo que se prevé que en estos días se mantengan las cifras elevadas que se han registrado durante las últimas semanas, advirtió el secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera.

Ayer, la ciudad de Chihuahua sumó 42 casos positivos y se tiene un acumulado de 6 mil 776, mientras que las defunciones no mostraron variación y permanecen en 450, pero la doctora Leticia Ruiz, directora de Prevención y Control de Enfermedades, informó que la baja en los registros se debe a que durante los fines de semana se reduce el trabajo en los laboratorios estatales, por lo que se prevé que en los próximos días se refleje la situación real.

A nivel estatal se reportan 379 contagios para un acumulado de 29 mil 735 casos positivos, y se registraron sólo 22 defunciones para un total de 2 mil 393; así mismo se reportan 961 personas hospitalizadas, de las cuales 164 están intubadas, pero faltó un hospital en hacer el reporte, por lo que existe una mayor cifra.

La situación que se vive en la ciudad aún es de alerta máxima, pues las autoridades de salud explicaron que los contagios que se están presentando actualmente corresponden a personas que contrajeron el virus hace una o dos semanas, por lo que aún falta ver los efectos que tendrán estos días y el reflejo se podrá hacer visible en por lo menos dos semanas más.

Para esto, se espera que mañana inicie operaciones el hospital móvil enviado por el Gobierno federal para apoyar la contingencia sanitaria en la ciudad y que ha sido instalado afuera del hospital Central Universitario.

Ruiz explicó que el hecho de que ayer no se reportaran más decesos para la ciudad no significa que ya no se han presentado defunciones a consecuencia del Covid-19, sino que están a la espera del proceso que se sigue, para confirmar que el paciente falleció por el virus.

A nivel estatal fueron 15 los municipios que presentaron casos nuevos y destaca Parral que ya es la cuarta población más afectada con un acumulado de mil 089 casos positivos, superando a Cuauhtémoc, que acumula mil 078 contagios.

Cabe señalar que 63 de los 67 municipios han registrado al menos un caso positivo de Covid-19 y las defunciones se han presentado en 48 demarcaciones territoriales.

MUNICIPIO CASOS DEFUNCIONES

Juárez 16,641 1,525

Chihuahua 6,776 450

Delicias 1,252 85

Hidalgo del Parral 1,089 53

Cuauhtémoc 1,078 82

Nuevo Casas Grandes 447 28

Ojinaga 443 3

Camargo 223 18

Meoqui 177 25

Bocoyna 163 3

Guachochi 158 2

Jiménez 145 8

Aquiles Serdán 139 4

Saucillo 117 11

Chínipas 73

Gómez Farías 64 2

Ascensión 60 10

Namiquipa 59 5

Aldama 52 2

Ahumada 46 6

Rosales 46 7

Guerrero 44 13

Guazapares 36 1

Santa Bárbara 36

Urique 29 1

Madera 28 4

Allende 26 1

Manuel Benavides 20

Buenaventura 18 2

Janos 17 3

Casas Grandes 15 3

Guadalupe y Calvo 14

La Cruz 14

San Francisco del Oro 14 2

Bachíniva 13 1

Matamoros 13

Guadalupe 11 2

Práxedis G. Guerrero 11

Cusihuiriachi 10 1

Temósachi 9 5

Valle de Zaragoza 9 1

Julimes 8 2

Ocampo 8 2

San Francisco de Conchos 8 1

Santa Isabel 8 1

Carichí 7 3

Gran Morelos 7

Ignacio Zaragoza 7 1

Riva Palacio 6 3

Balleza 5 1

Batopilas 5

Galeana 5 3

Nonoava 4

Satevó 4

Coronado 3 3

López 3 1

San Francisco de Borja 3

Belisario Domínguez 2 1

Matachí 2 1

Moris 2 1

El Tule 1

Maguarichi 1

Uruachi 1

TOTAL 29,735 2,393