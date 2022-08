Se acaban lugares en la lista Repuve de Nuevo Casas Grandes

Nuevo Casas Grandes.– A un mes de que finalice el programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, los lugares en el sitio para apartar cita ya se terminaron, por lo que serán alrededor de 9 mil las unidades conocidas como “chuecos” o “chocolates” que contarán con placas de circulación.

De acuerdo con los encargados del módulo del Registro Público Vehicular (Repuve) en Nuevo Casas Grandes, la solicitud de citas para nacionalizar estos vehículos se saturó de inmediato y ya no hay más lugares, sólo se atenderá a los que alcanzaron a registrarse en línea.

PUBLICIDAD

Asimismo, se reiteró que hasta el momento no habrá más prórroga, pues ya se dio una, aunque todavía falta tiempo y al parecer quedarán vehículos sin regularizar, por lo que la situación no es definitiva ante el hecho de que el compromiso del Gobierno federal es que para el 2023 “ya no habrá ningún carro ‘chueco’ circulando por las calles”.

Con los nuevos vehículos integrándose al sistema legal, el padrón vehicular subirá de 25 mil a 34 mil en Nuevo Casas Grandes, por lo que el Gobierno del Estado tendrá una mayor recaudación de recursos con esas unidades, que en adelante estarán aportando ahora sí pago de impuestos y canje de placas.