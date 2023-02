Satisfecho Bonilla con afluencia en mitin de la defensa del INE

Chihuahua.- El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, se mostró congratulado y satisfecho con la afluencia de gente en la Plaza del Ángel en el mitin por la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y en contra del Plan B a la Reforma Electoral que promovió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Aclaró que su asistencia fue como ciudadano, ya que lo importante es que la gente defienda su derecho al voto, la democracia y que no sea el gobierno el que organice los procesos, sino un organismo como el mismo INE.

“Las elecciones son organizadas por los ciudadanos, no por los partidos, no por los gobiernos. Me parece de muy mal gusto, que ahora que por medio de esa organización del mismo INE, haya ganado y ahora diga que no es democrático y quiera cambiar a su manera”, expresó el edil capitalino.