Salvo algunos golpes estoy bien: ‘Caballo’ Lozoya

Chihuahua– El exalcalde de Parral, Alfredo “El Caballo” Lozoya, sufrió un aparatoso accidente que dejó pérdida total en su lujoso vehículo de la marca Escalade, al circular sobre la carretera corta Chihuahua-Parral; las lesiones que sufrió el político fueron consideradas leves.

Ayer mismo confirmó el accidente en la red social Facebook, señalando que está bien, con algunos golpes, pero bien. “Dios me protege”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Los hechos se registraron la tarde de ayer sábado. De acuerdo con el reporte, la volcadura ocurrió a la altura de Valle de Zaragoza; hasta que arribaron las autoridades se percataron de que se trataba del exalcalde de la ciudad.

El vehículo de reciente modelo que conducía quedó totalmente destrozado, ya que en primera instancia chocó contra una valla de contención hasta terminar volcado.

“Mi gente bonita, tuve un accidente en mi vehículo manejando hacia Parral, porque Parral y los parralenses siempre serán el destino de todo lo importante que yo haga”, publicó el exalcalde en la red social.

“Estoy bien, iba solo, salvo unos golpes y un buen susto; Dios me protege”, agregó, para luego señalar que “aún me quedan batallas que dar para, mediante esfuerzo y trabajo duro merecer ser su amigo. Aún no nos podemos ir sin darlo todo para mi Chihuahua”.

El político fue transportado en ambulancia a la ciudad de Parral, donde convalece de las lesiones sufridas.