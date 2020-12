Saldrán más implicados en crimen de Miroslava, aseguran

Chihuahua—La Fiscalía General del Estado no quiso actuar en contra de todos los implicados en el caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach, advirtió el diputado local Miguel Ángel Colunga.

Añadió que con el actuar de la instancia federal para detener a Hugo S., será cuestión de tiempo para que surja más información respecto al crimen y otros implicados.

Explicó que la Federación ha avanzado en las investigaciones pese a que en su momento la instancia estatal quiso quedarse solamente con la detención de una persona y con la muerte de otro de los implicados. Por otra parte, el diputado Omar Bazán dijo que la detención del exalcalde panista por su probable participación en el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea es un gran paso de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

“Ahora sí vemos que hay voluntad para hacer justicia y tuvo que ser la dependencia federal la instancia que dio un paso muy importante”, indicó el legislador priista.

Añadió que la Fiscalía General del Estado logró algunos avances pero no fueron suficientes porque no se llegó al fondo, no se capturaron a más personajes involucrados tanto materiales como intelectuales.

Dijo que diversos medios de comunicación han investigado el atroz crimen, ofreciendo pruebas sustanciales donde se involucra a personajes vinculados con el Partido Acción Nacional.

Se habla de que hacían las veces de “mediadores” entre la periodista y funcionarios estatales, iniciando por el gobernador Javier Corral, debido a las amenazas de que era objeto Miroslava Breach por su trabajo periodístico.

“El gobernador Javier Corral estuvo en la escena del crimen, ha comentado públicamente la amistad que mantuvo con Miroslava, seguramente tiene información que aportar ante la Fiscalía Federal”, indicó el legislador.

Guarda silencio PAN

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), encabezada por Rocío Reza Gallegos, guardó ayer silencio sobre la captura del exalcalde panista Hugo Amed por su presunto involucramiento en el homicidio de la periodista Miroslava Breach.

Este medio de comunicación envió mensajes y llamó este viernes a la líder albiazul, solicitando una entrevista sin obtener respuesta hasta antes del cierre de esta edición.