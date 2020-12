Sacaron carpeta de Chihuahua para investigar narcopolítica

Ciudad Juárez— Luego de la aprehensión del exalcalde panista de Chínipas, Hugo Amed Schultz, por su probable relación con el crimen de la periodista Miroslava Breach, la abogada Sara Mendiola mencionó que fue necesario sacar la investigación del fuero común para ver avances en la línea de la narcopolítica.

“La Fiscalía local no quería dar acceso a esta investigación; cuando al fin logramos tener acceso a la investigación, once meses después, nos dimos cuenta de que en la investigación de la Fiscalía General no había ni una sola línea que apuntara a la participación de actores políticos”, dijo la abogada, integrante de la organización Propuesta Cívica y asesora jurídica de la familia de la periodista.

“Parte de estas condiciones en las que se lleva esta investigación a nivel del estado, es que Propuesta Cívica solicitó a la Federación atrajera la investigación; precisamente porque, si había participación de actores políticos, el crimen iba a quedar en la impunidad, y se logra la atracción por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), y es cuando se puede iniciar o se abre esta línea de investigación a los políticos”, agregó.

La Fiscalía General de la República difundió ayer un boletín en el que anunció la aprehensión de “Hugo Amed S.” –que también fue funcionario de Educación en la actual administración estatal– por su probable responsabilidad en “buscar y entregar información al grupo de la delincuencia organizada que ordenó y ejecutó el homicidio” de la periodista en Chihuahua.

“A esta persona (Schultz) se le atribuye la probable facilitación de información al grupo de delincuencia organizada que ordenó y ejecutó el homicidio de Miroslava Breach, como represalia por sus investigaciones periodísticas que estaban exponiendo cómo operaba el crimen organizado en la sierra de Chihuahua, incluido el municipio de Chínipas”, indicó ayer Propuesta Cívica en un comunicado.

Consultado con respecto a los indagado sobre Schultz, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, señaló a este medio que la dependencia a su cargo interrogó en 2017 al hoy detenido pero que, para entonces, no había suficientes elementos de prueba para ejercer acción penal en su contra.

“Ellos refieren que se lo entregaron (el audio con una grabación a Miroslava) a una persona a la que no identifican, pero que lo que pretendían, o uno de ellos lo que pretendía era deslindarse porque a ellos les estaban reclamando que ellos eran los que estaban dando la información a ‘Miros’”, dijo ayer Peniche sobre Schultz y Alfredo Piñera, exvocero del PAN estatal y quien habría grabado la conversación con la periodista.

“Esa línea es la que me imagino que siguió trabajando FGR durante dos años; si en ese momento hubiesen estado los datos para solicitar o ejercer acción penal, seguramente lo hubiéramos hecho nosotros o ellos al momento de tomar la carpeta, pero pasaron dos años”, agregó Peniche.

Ayer por la tarde, el Gobierno del Estado emitió un comunicado destacando su trabajo en la investigación y que la detención del único sentenciado por el caso, Juan Carlos Moreno Ochoa, “El Larry”, por parte de la Policía Federal en Sonora, fue gracias a su colaboración con las autoridades de inteligencia federales.

“El Gobierno del Estado aportó un expediente muy completo a la Feadle cuando se determinó atraer el caso en abril de 2018. De hecho, ante la falta de comunicación por parte de la contraparte federal sobre los avances, se comentó la preocupación de que se descartaran las bases para continuar las indagatorias”, indicó el boletín.

“Fue hasta el 22 de agosto de este año cuando un Tribunal de Chihuahua dictó 50 años de prisión para El Larry”, agregó el texto.

Miroslava Breach, que fue corresponsal en Chihuahua del periódico La Jornada, fue asesinada el 23 de marzo de 2017.

El nombre del exalcalde Schultz fue mencionado por uno de los testigos en una de las audiencias realizadas en febrero como parte del juicio oral a Moreno Ochoa.

“En relación con el exalcalde panista Hugo Amed Schultz con el grupo criminal (los Salazar), el testigo ‘Apolo’ señaló que ‘Hugo Schultz, cuando estaba como presidente municipal, iba casi todos los días a la casa de mi papá (Crispín) y platicaba mucho con él”, reportó este medio.

