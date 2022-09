Sabotean toma de protesta de nuevo rector

Chihuahua.— El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Jesús Villalobos Jión notificó ayer a los integrantes del H. Consejo Universitario que el pasado miércoles se recibió un amparo en contra de la elección del nuevo rector Alfonso Rivera Campos realizada el 26 de agosto de este año, por lo que se contestará la próxima semana al Juzgado Segundo de Distrito.

Al iniciar ayer, pasadas las once de la mañana la sesión del consejo, el rector Villalobos les dijo a los 59 consejeros presentes que fue un maestro de la Facultad de Derecho el que interpuso el amparo 1940/2022 por el acto de elección de Rivera Campos, y no por la interpretación de la Ley.

Mencionó que en su experiencia como abogado, dicho amparo, que pretende detener la toma de protesta de Luis Alfonso Rivera Campos, no prosperará.

“Hemos dado contestación a 24 amparos y ninguno ha prosperado”, afirmó.

Cuando comenzó la sesión, Villalobos Jión les dijo a los consejeros presentes:

“Le quiero notificar al consejo universitario que recibimos un amparo en el cual están demandando a todos y cada uno de los consejeros en lo particular que votamos en la elección del maestro Rivera Campos para rector. En especial al presidente, yo lo presido y a los candidatos Luis Carlos Hinojos y Lorena Patricia Licón, que también fueron parte de esta asamblea”.

“Les comento que desde el punto de vista jurídico, creo que no tiene ningún fundamento y sólo es para entorpecer los procesos. Porque, si conceden la suspensión no puede haber toma de posesión de rector, suspenden todo el proceso, vamos a contestar, tenemos los proyectos ya diseñados”, dijo.

“Esto llegó antier (miércoles), ayer trabajamos todo el Departamento Jurídico para hacer la respuesta. En el caso de a mí como presidente del Consejo diseñamos una respuesta, en el caso de cada uno de los miembros también hicimos una respuesta y les pedimos que como miembros nos confieran el voto de confianza porque todos vamos en el mismo barco”, expresó.

Mencionó que el próximo miércoles es la audiencia en el juzgado federal en el que se admitió el amparo, por lo que el lunes contestarán.

“A raíz de esto, la asamblea del lunes la vamos a suspender y trasladarla al miércoles por todo el mecanismo de las elecciones de las facultades”, dijo.

En relación con el amparo que se promovió, Villalobos Jión no dio nombres del promovente, sólo dijo que es un maestro de la Facultad de Derecho que exige equidad de género y otros puntos, “que todavía no nos obligan y si recuerdan, la reforma a la Ley Orgánica en el Congreso todavía no nos obliga”, expresó.