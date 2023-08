Ruta de Ojinaga... el corredor de la muerte

Chihuahua– El tramo que conduce de Chihuahua a Ojinaga es uno de los más peligrosos, ya que en este corredor han ocurrido hechos delictivos en donde varias personas han sido víctimas de desaparición y homicidio.

El caso más reciente es el de los 13 migrantes que contaban con reporte de ausencia desde el 25 de septiembre del 2021 y quienes finalmente fueron localizados en una fosa ubicada en una brecha que conduce a la localidad de El Mimbre.

PUBLICIDAD

No obstante, éstos no son los únicos hechos que se han suscitado en los caminos que van de Chihuahua a Aldama, de Aldama a Coyame del Sotol y hasta Ojinaga, puesto que a éste se suma también la ausencia de Sonia Reyes Benites y de Juan Arturo Enríquez, conductores de Didi que iban a recoger a Margarito Caro Bustillos y de quienes hasta el momento no se sabe nada.

Alan Francisco Pérez García también iba en busca del ‘sueño americano’, él era un joven de 29 años que el 26 de junio del año pasado decidió emprender su viaje; sin embargo, luego de unos días fue reportado como desaparecido y un mes después fue encontrado sin vida. Por este suceso las autoridades lograron la detención de dos hombres.

Paulo Fernando Rivera García también quería cruzar la frontera; la última vez que se supo acerca de su paradero fue el 15 de julio del 2021. Hasta ahora su familia no ha tenido razón de él e incluso, en alguna ocasión hicieron un llamado a través de las redes sociales para poder saber en dónde estaba.

“He visto que buscan a 13 desaparecidos, pero yo también quisiera hacer una observación: mi hermano va a cumplir tres meses, él iba a la frontera. La última vez que nos habló, estaba en Ojinaga, de ahí no supimos nada de él. Ya lo buscamos en los consulados de Estados Unidos y no está. No se vale… él iba solo, no en grupo. Aquí, en la Fiscalía de Aldama, no han hecho nada, sólo llenan papeles cada que vamos, pero no hacen nada”, escribió su hermana en su Facebook personal.

En lo que respecta a los desaparecidos de Coyame, las víctimas son los chihuahuenses José Luis Pallares, de 47 años; Javier Ricardo López Rodríguez, de 38; Amador Aguilar Mendoza, de 55; Emmanuel Aguilar Bailón, de 24; Lorenzo Abraham González Mendoza, de 39; Benigno Alberto López Castro, de 36; Luis Carlos Islas Villegas, de 30; Alan Ricardo Salas Torres, de 22, y Daniel Villa Rascón de 30.

A la lista se suman: Elías Girón Mateo, de 31 años, del Estado de México, y Rodolfo Guzmán González, de 32 años, originario de la ciudad de Santiago de Querétaro, así como dos hombres de 33 y 37 años cuyos familiares han pedido reservar la identidad de ellos por motivos de seguridad.

Todos ellos tenían un objetivo en común: darle una mejor calidad de vida a su familia. Al parecer todos habían contactado a la misma persona la cual les ayudaría a cumplirlo.

Presuntamente, estos hombres fueron secuestrados por grupos del crimen organizado que controlan la zona fronteriza cuando transitaban por una brecha entre Coyame del Sotol y el poblado Lomas de Arena. Entre el grupo también se encontraba un adolescente de 14 años que fue dejado en libertad por los captores y quien pudo narrar a las autoridades que las personas con las que viajaba habían sido detenidas por un convoy integrado por tres camionetas.

Entre las desapariciones está también el caso de Marybell Valenzuela Herrera quien fue vista por última vez en Ojinaga la noche del 15 de abril del 2022 y de quien hasta el día de hoy no se tiene razón alguna.

Esta mujer es madre de un niño de 10 años, dos niñas de cinco y once y una adolescente de 16; pesa 56 kilogramos, mide 1.64 centímetros, es de tez trigueña clara, delgada, de cabello regular, lacio castaño con puntas más claras y ojos verdes.

Para cualquier información acerca del paradero de ella o de alguna de las personas anteriormente mencionadas puede comunicarse al 911, al 089 o a través de Denuncia Anónima en www. pasaeldato.gob.mx.