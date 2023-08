Rompe Irma Chávez Cruz con los paradigmas

Chihuahua, Chih.- Irma Chávez Cruz originaria de la comunidad de Rejogochi del municipio Guachochi, logró salir adelante, estudiar una carrera en Ecología y actualmente trabaja en la preservación de su cultura y en el empoderamiento femenino de mujeres indígenas.

“Kuira ba… Yo soy ingeniera en ecología, maestra en desarrollo humano y valores y actualmente me dedico a un proyecto educativo cultural de tierra nativa que se llama “Basuréliame”, que significa ir despertando, y es un proyecto que fortalece la identidad cultural y todas las tradiciones principalmente en niñas, niños y adolescentes”, explicó Irma.

En este momento, ella labora con alrededor de 60 menores de edad en el municipio de Urique en Mogotávo, en Guachochi, en Guadalupe y Calvo, en Choreachí y en la Ciudad de Chihuahua. Las actividades que realizan consisten en dar talleres lingüísticos, culturales y deportivos a este sector de la población.

“Hacemos lectura en rarámuri, escritura en nuestra propia lengua, les damos ese enfoque que necesitan ya que normalmente en las escuelas a las que asisten no les hablan en sus lenguas”. En ese mismo sentido, esta mujer dijo que en las instituciones se pierde mucho la identidad y que la idea de su proyecto es seguir fortaleciendo la cultura fuera de las aulas y que los niños valoren su propia lengua.

“Es una actividad muy interesante porque todos los niños tenemos miedo de escribir en rarámuri; yo también tuve miedo y esa es la idea: generar también el amor propio, el amor a la cultura y queremos que se enamoren de sus propias tradiciones porque es tan importante como el español, el francés, el inglés”, expresó Chávez Cruz.

SALIR DE SU COMUNIDAD Y ESTUDIAR, TODO UN RETO

El salir de su comunidad y estudiar fue todo un reto para ella ya que tuvo que cambiar su vida por completo y luchar también con el machismo que existe en las zonas rurales y en las que había en su entorno familiar.

“Me iré a cuando yo tenía entre cuatro años o cinco años. Mi etapa de niñez yo creo que para todos los niños que crecemos en la zona rural en donde hay una familia machista pues es complicado. Yo veía las caras de mi abuelita y de mi mamá y veía como las golpeaban y realmente yo sentía que no eran felices y entonces la Irma Chiquita dijo: “yo no quiero esa vida”.

Irma siempre fue muy curiosa y preguntona y cuando personas ajenas a las comunidades iban a hacer alguna actividad ella les preguntaba cuál era la razón por la que estaban ahí.

“Algunas mujeres me decían que iban a hacer el servicio social, que eran enfermeras y yo decía “a mí me gustaría ser enfermera”, entonces salí de la primaria y entré a la secundaria que quedaba a dos horas caminando y bueno, fue muy difícil porque yo no hablaba español y una maestra en específico no hablaba nada de rarámuri, eso pese a que eran indígenas”, dijo Irma.

Ella se sintió aislada y rara ya que todos se burlaban de que hablaba en su lengua originaria hasta que una niña le enseñó a hablar español y ella le enseñó el rarámuri.

Posteriormente, Irma emigró a la ciudad de Chihuahua para continuar con sus estudios, lo cual también fue complicado pues no había dinero y aunado a ello, sufrió discriminación puesto que la querían obligar a quitarse su traje típico y usar minifalda.

“Yo no estaba acostumbrada, yo he usado mis trajes toda la vida así es que yo me opuse, me dio tristeza porque era una escuela que supuestamente fomentaba la cultura, pero realmente no fue así y bueno, terminé yéndome a Guadalajara a estudiar la prepa a otro lugar en donde había mucha diversidad cultural y fue muy bonito”. Aunque básicamente el cambio fue obligado, eso la ayudó a salir de su entorno familiar en el que había violencia y lo tomó como una muy buena decisión.

“Lo único malo es que yo extrañaba a mis hermanos, pero también quería ser una inspiración para ellas y ellos y demostrarles que sí se podía”. Finalmente, Irma terminó estudiando Ecología, aunque antes estuvo un semestre en antropología, se inclinó por esta carrera ya que la conexión con la naturaleza siempre ha estado en su ser.

“Mi abuela me enseñó a valorar cada planta, cada monte y el agua y creo que nosotros ya somos ecólogos desde siempre. Entré con miedo y finalmente lo logré”.

En la entrevista realizada en el marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas el 9 de agosto, Irma mandó un mensaje a las mujeres, niñas y adolescentes en el que invitó a romper con los estereotipos que dicen que ellas no pueden estudiar ni salir adelante que hay caminos con piedras, pero que hay que empoderarse.

“Podemos tomar decisiones, las mujeres no nos vemos bonitas calladas, no permitan que las hagan menos… hay que aprender y decidir hablar para romper con las violencias, que seamos nosotras mismas y que nuestras cuatro almas sean alegres, todas las mujeres somos capaces y nunca es tarde, ¡No podemos callar más!”. De acuerdo con las Naciones Unidas, al día de hoy, las violaciones de los derechos de los pueblos Indígenas del mundo han pasado a ser un problema persistente. Unas veces a causa del lastre histórico que todavía arrastran, otras por el choque con una sociedad en constante cambio.

Ante este problema, es justo recordar que los pueblos Indígenas tienen derecho a tomar sus propias decisiones y llevarlas a cabo de manera significativa y culturalmente apropiada para ellos.