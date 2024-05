Robó ‘El Caballo’ mil 415 millones de litros de agua

Chihuahua, Chih.- El expresidente municipal de Parral y actual candidato a diputado plurinominal por Movimiento Ciudadano, Alfredo "El Caballo" Lozoya, habría robado cerca de 1.4 billones de litros de agua durante cinco años mediante una toma clandestina de agua de tres pulgadas, que permite una extracción de 9 litros por segundo.

Así lo informó el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco, quien señaló que ante la gravedad de este robo de agua decidieron actuar a pesar de tratarse de un periodo electoral.

“Nosotros ya teníamos varias denuncias anónimas de que en las casas del señor había varias tomas clandestinas; sin embargo, no habíamos actuado porque sabíamos que iban a argumentar persecución política, etc.”, explicó el funcionario, quien reiteró que “tenemos documentado todo, y el señor no tenía consumos. Pero la última denuncia anónima que nos llegó nos alarmó por el diámetro”, dijo.

El funcionario explicó que la toma clausurada tiene un diámetro de tres pulgadas que permiten la extracción de nueve litros por segundo, lo cual representa 283 mil metros cúbicos (283 millones de litros) por año, por cinco años.

Tomando en cuenta que cada año había una extracción promedio de 283 millones de litros, en el lustro que duró la toma se extrajeron alrededor de mil 415 millones de litros de agua potable. Esto ya que la toma que abastecía el domicilio, no es donde termina la toma, sino que la tubería sale del domicilio y va a dar a otro lugar, explicó el director de la JCAS.

Abundó en que el pasado jueves Lozoya no les permitió el ingreso al domicilio y hubo amenazas de su parte, por lo que se solicitó la presencia de la Fiscalía General del Estado para poder ingresar y fue donde pudieron encontrar la toma, que dijo, Lozoya pretendía ocultar o pasar como una toma sin uso. Señaló que para tomas domiciliarias, no se permite este tipo de diámetro.

“Fuimos a la casa y no tenía contrato, no tenía registro en la banqueta y tenía agua la casa. Ayer (jueves) intentamos ingresar a la casa, no nos dejó. Se puso muy violento, amenazó a la gente de nosotros, a los trabajadores, a los fotógrafos. Pedimos ayuda de Fiscalía para investigar el delito, porque el robo de agua es un delito. Fue como pudimos trabajar y encontrar la toma clandestina y la entrada al domicilio, que es clandestino, porque no se permiten estos diámetros para tomas domiciliarias”, explicó.

Expresó que dicha tubería entra a la casa y continúa a otro destino, por lo que Mata consideró que puede ser que de ahí alimentaba las pipas de agua que el ahora candidato está entregando.

“Claro que él había tratado ahí de, como estaba dentro de la casa antes de permitir entrar a la gente, pero no de la nuestra, sino de la que él quiso, le puso ahí un taponcito de plástico pero ahí se ve claramente que está mojado y como esa toma clandestina abastecía la casa. Pero además sigue, sale por el patio de esa casa, después sale por una pared y no sé a donde vaya a dar. Me imagino que de ahí se abastecían las pipas que estaba entregando”, abundó Mata.

Mata consideró que se tomó la decisión de tomar esta acción, a pesar de que se trata de un candidato, ya que consideró que el volumen era demasiado para dejarlo pasar. Consideró además que esta es el agua que le falta a los parralenses.

“Yo entiendo que ahorita todo mundo va alegar que es por persecución política. Pero por qué esta tubería sí (fue clausurada), porque era de tres pulgadas, es un mundanal de agua”, expresó.

Dijo que “para las tomas domésticas vamos a continuar con las clausuras ahora que pase esto, para que nadie acuse persecución política. Por eso no quisimos hacer las anteriores del señor Lozoya y sus familiares. Pensamos en dejar que pase el periodo electoral para proceder, porque todo delito hay que perseguirlo, efectivamente. Pero ahorita ya es un problema porque el señor dice que es víctima de persecución política, cuando él sabe que estaba haciendo mal”, puntualizó.

Actualmente la JCAS está determinando cuál será el monto de la multa por el robo de agua, sin embargo, se trata de un delito por lo que se dio parte a la Fiscalía del Estado.

“Ahorita estamos calculando la multa porque tenemos que determinar todo el monto del agua que se pudo haber robado. Pero a final de cuentas, más que la multa va a ser la denuncia del delito ante Fiscalía y autoridades competentes”, precisó.

Derivado de esta clausura, Alfredo Lozoya realizó el día de ayer una manifestación en Parral. Ante esto Mata dejó saber que el agua que le falta a Parral sería parte de estos robos de agua que llevaba a cabo presuntamente Lozoya.

Dio a conocer que en otra de las propiedades del ex alcalde, en la misma colonia, se dio una situación similar, ya que de junio de 2022 a noviembre de 2023 no registró consumos, hasta que se dio cuenta de que la JMAS había detectado alguna irregularidad, efectuó los pagos correspondientes aprovechando los descuentos del programa “El que nada debe agua tiene”.