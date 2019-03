Revoca tribunal expulsión de César Duarte del PRI

Chihuahua.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la expulsión de César Duarte del Partido Revolucionario Institucional.

En sesión de éste miércoles, los magistrados votaron a favor de un recurso promovido por el exmandatario, quien está actualmente prófugo de la justicia, luego de que su partido lo dio de baja.

El argumento del proyecto aprobado radica en que el proceso de expulsión no fue regular, ya que a Duarte se le notificó por medio de estrados y no en domicilio.

El asunto de retirar al ex gobernador de Chihuahua de las filas del PRI las tomó el propio partido a principios de febrero, y semanas después Duarte presentó impugnación en tribunales electorales.