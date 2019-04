Revisarán hoy prisión preventiva vs exsecretario de Duarte

Chihuahua.- Hoy a la una de la tarde será revisada la medida cautelar de prisión preventiva que tiene hace más de un año Jesús Manuel L., ex secretario particular del exgobernador César Duarte.

Luna es acusado por el delito de peculado, al presuntamente haber hecho uso de aeronaves oficiales del estado para el traslado del hijo del entonces mandatario.

El daño que le atribuye la Fiscalía General del Estado es menor a los 150 mil pesos, una cantidad que aunque es menor al desvió a atribuidos a otros ex funcionarios o políticos que llevan su proceso en libertad, no le ha significado a Luna seguir su proceso fuera del Cereso.

A ese ex funcionario lo tienen detenido desde marzo del 2018 luego de ser deportado de Estados Unidos, y en prisión preventiva desde entonces, medida que no le ha sido revocada por decisión de juzgados de Control.

Por lo que hoy será un segundo intento de su defensa para poder quitarle esa medida cautelar y que le dejen llevar el proceso en libertad, con el uso de un brazalete de monitoreo.

Ademas será hoy mismo la audiencia intermedia, en la que se determinarán las pruebas que serán aceptadas y podrán debatirse en su juicio oral, sin tener fecha para ello.