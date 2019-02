Retoman audiencia contra presuntos asesinos de activista rarámuri

Chihuahua— La audiencia de vinculación o no en contra de Feliciano Q. M. y Pablo C. C. por el homicidio del activista rarámuri Julián Carrillo Carrillo y el menor de iniciales E. C. C. se retoma este día.

El caso quedó bajo la causa 28/2018, y al terminar esta audiencia seguirá la 26/2016, donde se determinará si se vincula o no a Feliciano Q. M. por homicidio calificado en perjuicio de Víctor Carrillo Carrillo, situación por la cual se le fijó previamente un año de prisión preventiva.

Julian Carrillo Martínez, fue asesinado en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo el 24 de octubre de 2018.

El líder rarámuri era beneficiario del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Julián había recibido amenazas en 2017 y 2018 a raíz de sus denuncias sobre la violencia en Coloradas de la Virgen.

Ante ello, el activista tuvo que abandonar su tierra. En 2016, Julián presenció el asesinato de su hijo Víctor Carrillo Carrillo. Luego de ello, su sobrino Guadalupe Carrillo Polanco también fue muerto en julio de ese mismo año.