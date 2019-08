Retienen vecinos grúa de la CFE en protesta por falta de energía en Chihuahua

Chihuahua.- Vecinos de la calle Humberto Rodríguez, en la colonia Pedro Dominguez, cerraron la salida a una grúa de la CFE que realizaba reparaciones en uno de los transformadores que tiene a decenas de vecinos sin luz desde hace 4 días.

Los afectados aseguran que no dejarán salir el vehículo hasta que pongan el aparato nuevo.

Según los vecinos, durante 4 días los empleados de la dependencia federal no han podido cambiar el transformador bajo la justificación de que no tienen el adecuado.

"Para cobrar son muy buenos, pero ya tengo el machete listo para ahora que quieran venir a cobrar la luz", dijo uno de los habitantes del lugar.

Los vecinos y trabajadores se encuentran a la espera de otra de las grúas, que aparentemente lleva el aparato nuevo que regresará la energía eléctrica a la zona.