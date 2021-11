Resuelve FGE sólo 25% de feminicidios

Ciudad Juárez.— La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó haber resuelto sólo un 25 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas por feminicidio en el estado desde que este delito fue tipificado, en octubre de 2017.

De acuerdo con datos oficiales, hasta septiembre pasado la dependencia abrió en la entidad 150 carpetas por este tipo de asesinatos dolosos de mujeres por cuestiones de género, con 156 víctimas, y sólo en 27 casos obtuvo sentencia, mientras que en otros 10 se generó otro tipo de resolución.

La mayoría de los expedientes, sin embargo, se mantenía, hasta la fecha del cierre de la información, en etapa de investigación, con 60 carpetas en ese estatus, o un 40 por ciento, mientras que otras 53 (o 35 por ciento) estaban judicializadas ante el Poder Judicial con alguna persona vinculada a proceso.

La información muestra también que, si bien la gran mayor parte de estos crímenes se cometió con arma blanca (como en el caso de 49 víctimas) o a golpes (26), también se incluyó en esta clasi-ficación de motivos de género otros 27 (un 17 por ciento) en los que el agente vulnerante fue un arma de fuego.

En las cifras generadas ante una solicitud de información, se observa también que el delito presenta un aumento en la entidad este 2021, con 38 registros hasta septiembre, u ocho más que los 30 de todo 2020.

Otro dato que destaca entre las cifras generadas por el Ministerio Público estatal es que la mayor cantidad de víctimas (46) tenía entre 30 y los 39 años, mientras que otras 41 tenían entre 18 y 29; nueve eran menores de once años y otras nueve eran adolescentes entre 12 y 17.

Además, muestra la estadística, once mujeres tenían entre 40 y 44 años al momento del crimen; diez entre 45 y 49; siete entre 50 y 54; cinco de 55 a 59 y once 60 años o más, mientras que en siete casos esta característica no fue especificada.

La mayor parte de este tipo de asesinatos, indican los mismos datos, se ha cometido en el municipio de Juárez, que en ese período de casi cuatro años acumuló 75 víctimas, seguido por Chihuahua, con 44.

Por separado, datos difundidos a nivel nacional por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican al estado de Chihuahua en sexto lugar nacional por este tipo de crímenes, atribuyéndole 40 registrados entre enero y octubre pasado.

Juárez, en tanto, se mantiene en el segundo sitio entre los municipios con la mayor incidencia del mismo delito en toda la República, con 15 contados por el SESNSP entre enero y octubre, sólo detrás de Culiacán, Sinaloa, con 16.