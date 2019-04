Restos hallados en casa de abuelastro de Alondra, habrían sido quemados y triturados

Chihuahua.- Los restos óseos localizados en la casa del abuelastro de Alondra durante el cateo realizado en mayo de 2018, habrían sido quemados y triturados hasta llegar al estado en el que se encontraron ya que, para destruirse por completo se requieren temperaturas superiores a los mil grados centígrados. Sin embargo, al hallarse como evidencia por lo menos un diente y la falange de un dedo, la identificación genética sí es posible, dicen expertos.

Alberto Peña, arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia –INAH-quien también trabajó en la identificación de restos de rancho Dolores y Carichí en la región de Cuauhtémoc, explica que para destruir un cuerpo por completo, se queman primero los tejidos blandos y luego de un lapso aproximado de 3 horas, se trituran los huesos hasta convertirlos en polvo.

“Si se hizo una cremación al aire libre primero tendría que haber quemado el cuerpo para que se consumieran los tejidos blandos; tres horas después se trituran los huesos lo más posible. Son muchas las variables que intervienen como el peso y tamaño del cuerpo y los tejidos”, indica

La experiencia de Peña en la identificación de restos humanos le permite tener claro los procesos utilizados por los delincuentes para deshacerse de los cuerpos convirtiéndolos en ceniza.

“En rancho Dolores los quemaron con combustibles de madera y diésel y lo que hicieron fue triturar los huesos que sí se llegan a calcinar a nivel de ceniza. En Carichí hubo otros casos pero la gente (los delincuentes) se dio cuenta que no era suficiente quemarlos a la intemperie y los empezaron a quemar en botes. Allí no sobrevivió nada porque alcanzan temperaturas de hasta mil grados centígrados”.

En la casa de la calle Camilo Cienfuegos donde Ramiro C.C. vivía, la Fiscalía encontró un calentón, cenizas y escombros además de tejidos sintéticos de ropa y los restos óseos mencionados que iban rumbo al drenaje y que la Fiscalía ha insistido en que “son muy pequeños y se encuentran en mal estado”.

Sin embargo, el arqueólogo Peña asegura que en los restos relacionados con Alondra, la identificación sí es posible aunque, el método utilizado en la Fiscalía (ADN autosómico) no es suficiente para ello.

Sin embargo, fuentes al interior de la Fiscalía señalan que las “coincidencias” arrojadas indicarían que se trata de la menor.

Por su parte, el criminólogo José Corral señala que una célula con núcleo de cualquier hueso, diente, uña o pelo es suficiente para practicar un análisis genético en restos humanos. En la casa de Ramiro C.C había dientes y un pedazo de dedo por lo que en apariencia, los peritos tendría el material necesario.

“Para un examen genético solo se necesita una célula con núcleo de cualquier hueso, diente, uña o pelo. Calcinar un diente es difícil; si se pretende quemar un cuerpo con cualquier combustible común es muy complicado, se requiere una combinación de gas con acetileno (oxiacetileno) que es lo que se hace en las cinerarias y es la forma más sencilla de concretar el proceso que en promedio se lleva tres horas”, dice.

Lo anterior significaría que Ramiro C.C. presunto victimario de Alondra habría contado no solo con el material necesario sino con el tiempo suficiente para raptar a la menor, esconderla, asesinarla y terminar con el cuerpo ya que, a pesar de haber sido interrogado en las primeras horas de la desaparición de Alondra, la autoridad lo dejó en libertad y nunca volvió a saber de él.





NOTA: Laura Trellisó Carreño señala en el estudio “La acción del fuego sobre el cuerpo humano”, que es a partir de los 750 grados centígrados cuando el hueso humano experimenta una fuerte y progresiva reducción de su volumen. Pero además, indica que son los huesos del pie y de la mano los que mejor se conservan y los que experimentan menores deformaciones morfológicas de todo el esqueleto.