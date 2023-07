Responsabilizan diputadas federales a Morena por deterioro de carreteras

Chihuahua, Chih.- Las diputadas federales del PAN Daniela Álvarez, Laura Contreras, Rocío González y Rocío Reza, circularon por la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez para exponer el deterioro de varios tramos que están a cargo del Gobierno Federal.

Las legisladoras portaron cartelones con motivos políticos y de advertencia sobre el peligro que representa para los automovilistas, la circulación por los tramos en mal estado en donde abundan los baches y las grietas

PUBLICIDAD

“Precaución, tramo peligroso a cargo de morena” fueron las leyendas que colocaron las diputadas en varios puntos, en protesta por la falta de mantenimiento, recursos y atención que el Gobierno Federal niega a las carreteras de Chihuahua.

“Las carreteras federales no tienen presupuesto y tienen el descaro de decir que no le corresponde mantenimiento a Chihuahua para este año, y no solamente los vehículos se ven afectados sino que ya se han perdido vidas, este es el gobierno indolente de morena y exigimos una respuesta ya, para dar solución al deterioro de las carreteras de Chihuahua” señaló la diputada Rocío González.

En fechas anteriores las diputadas realizaron un enérgico reclamo sobre el presupuesto que se asignó a las vías de comunicación de Chihuahua, desde que se discutió el presupuesto de egresos de la Federación, en el Congreso de la Unión.

Las diputadas panistas resaltaron que las carreteras de Chihuahua tienen un marcado daño en los tramos que están a cargo del gobierno federal e hicieron un llamado enérgico a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a resolver de manera urgente esta necesidad que tienen quienes circulan por los caminos del estado más extenso del país.