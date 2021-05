Responde Adrián LeBaron a Corral

“No temo morir, temo irme sin justicia”, escribió ayer Adrián LeBaron al pedir la ayuda de los gobiernos de ambos países, ante el temor de sufrir represalias en su contra por retar al gobernador Javier Corral Jurado a un debate público.

“Aún no es tiempo de reunirme con mi hija Rhonita, aún no. Cada que reto a Javier Corral me llegan amenazas de muerte. No temo morir, temo irme sin justicia. Apóyame RT (retuit). Nuestra vida no debe estar en manos de nadie”, escribió el Twitter el padre y abuelo de cinco de las nueve víctimas de la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora.

En el mensaje en el que etiquetó al Buró de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Embajada de Estados Unidos en México, a Joe Biden, a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y al propio gobernador de Chihuahua.

El chihuahuense quien junto a su esposa, Shalom LeBaron y a su sobrino, Julián LeBaron, denunció el pasado lunes ante la FGR a los gobernadores de Chihuahua y Sonora, Javier Corral Jurado y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, así como a los encargados de seguridad federal, estatal y local de ambos Estados, por abuso de autoridad, encubrimiento y desplazamiento forzado, fue señalado por el mandatario estatal de “politiquería”.

“¿Yo tengo motivos políticos? ¿Politiquería? Nunca me he postulado. Pero ahora quiere que deje también de ejercer mis derechos políticos por respaldar a quienes creo valiosos. Hoy creo que usted es de la clase política que jamás debería llegar a un cargo público… La historia lo va a juzgar, y estará llena de vergüenza”, respondió ayer LeBaron.

El padre de Rhonita Miller, una de las tres mujeres asesinadas junto a seis niños, acudió también ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para interponer una queja contra los funcionarios.

El gobernador dijo que los LeBaron, que habitan en la colonia LeBaron en el municipio de Galeana, tienen acreditadas denuncias por distintos atropellos e invasiones que han cometido y cómo han despojado a familias en la región del noroeste de Chihuahua de sus tierras, de los que hay un caso muy documentado, en el que se apoderaron de un predio.

“No tiene usted idea del dolor que se siente y deseo con toda mi alma que ni usted, ni ningún ser humano, lo lleguen a sentir. Recuerdo todo entre sombras, cenizas, y en una orfandad terrible por parte de las autoridades. Lo que usted quiere decir es que lucro con la tragedia, le voy a decir algo que quizá usted no alcance a entender ¿Sabe de quiénes sí recibí consuelo?, de la gente, de cientos de miles de mexicanos, y ahí recuperé toda la esperanza de que habría solución”, le respondió LeBaron.

“Cuando creí que no salía de su oficina, ahora veo que sí, y lo hace para amedrentar a quienes una vez juró defender”, reclamó el mexico-estadoundiense al gobernador de Chihuahua.