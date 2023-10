Respaldan líderes sociales iniciativa para reducir jornada laboral

Chihuahua.- Líderes y exlíderes de diferentes sectores sociales se reunieron con la diputada federal por Morena, Susana Prieto Terrazas para conocer a detalle los planteamientos de su iniciativa para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal.

La legisladora continuó con su gira de trabajo para informar sobre su iniciativa que beneficiaría a millones de mexicanos.

La convocatoria para dicha reunión estuvo a cargo del ex dirigente de la CNOP y EX director en el estado de la DGETI el Ing. Antonio Valdivia, y estuvieron presentes, Ricardo Rodríguez Lugo, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración, quien también es editorialista y ex director de Canacintra; Ramón Valdivia González, ex regidor de Camargo y docente del CBTIS 143, entre otros personajes.

En su mensaje la diputada juarense, resaltó la importancia de que los gobiernos trabajen para ofrecer a sus gobernados una mejor calidad de vida, lo que motiva a la creación de ese tpo de iniciativas.

En la reunión también estuvo el maestro Raúl Solo, investigador de secundarias técnicas, ex líder sindical en los CETIS y CBTIS; Ricardo Moncayo ex líder sindical de los trabajadores UACH; Liza Méndez ex coordinadora estatal de Operación Política de la CNOP en el estado, quien también es una reconocida activista defensora de los derechos de la mujer; Jesús Hermosillo, catedrático Facultad de Ingeniería de la UACH, líder gremial del área aeronáutica y ex presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, entre otros destacados perfiles.

En dicho encuentro con esos reconocidos líderes, se acordó respaldar la iniciativa de Susana Prieto, y que, por medio de varias acciones, respaldar la ley presentada por la morenista que pretende beneficiar a millones de personas.

La diputada federal estuvo acompañada por el presidente estatal del Frente 4T, Sebastián Torres; el coordinador en la ciudad de Chihuahua, José Ríos; el coordinador en Ciudad Juárez, Alejandro Pérez Cuellar y la coordinadora estatal de mujeres del frente, Daniela Pérez Abud, quienes aplaudieron esta noble intensión por parte de la juarense.

Dentro de las acciones a tomar, se propuso la celebración de varios foros en todo el estado, para analizar y poder apoyar de una mejor forma, esa tan importante iniciativa.