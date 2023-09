Respalda PAN política migrante de gobernadora

Chihuahua.– A nombre del Comité Directivo Estatal del PAN, el dirigente Gabriel Díaz, dijo que ante la falta de palabra de Gobierno Federal para cumplir los acuerdos, para lograr una migración controlada en Chihuahua, demuestra que Morena maneja el tema desde lo electoral, y respaldó la política migratoria de la Gobernadora María Eugenia Campos.

Señaló el incumplimiento evidente de los acuerdos formales que se dieron hace una semana, con instancias federales y mencionó que la exigencia de la Gobernadora es justa y clara, porque hay una ausencia del gobierno federal que no atiende a los migrantes y a lo largo y ancho del país sufren extorsiones, son asaltados, pasan hambres e inclemencias del clima.

“Es un tema triste por la crisis humanitaria que vive el país y Chihuahua y vemos que no hay un control ni un plan, los migrantes obviamente no son prioridad para este gobierno federal, porque no votan”, sentenció el presidente de Acción Nacional.

La dirigencia de Acción Nacional denunció que hay 30 mil migrantes de manera permanente y la cifra es creciente entre quienes entran y salen, pero el gobierno federal no los recibe, no los atiende, ni tampoco tiene personal suficiente en el caso de que no se les permita ingresar a Estados Unidos.

Tan solo el martes, dijo Díaz Negrete, arribaron 2 mil 500 personas al estado y cifras similares en los días siguientes de la firma de acuerdos, pese a que la autoridad federal se comprometió al rescate de migrantes y la despresurización de la frontera con el retorno aéreo y terrestre de las personas a sus lugares de origen.