Resolverá SCJN en caso de desvíos: Estado

Chihuahua— El Gobierno de Chihuahua aseguró que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la instancia que determinará la calidad de víctima del estado en el desvío de 250 millones de pesos durante la administración del exgobernador César Duarte.

En un comunicado, la autoridad estatal afirmó que la única instancia con la atribución jurídica para resolver es la SCJN.

"Realmente el tema del carácter de víctima lo tiene por resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y que apenas van a entrar al estudio de ese carácter", declaró Jorge Espinoza, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado.

Reforma publicó este lunes que un tribunal federal rechazó reconocer al Gobierno de Chihuahua como víctima de los desvíos de 250 millones de pesos al PRI en 2016, lo que cancela su derecho a reclamar el resarcimiento de los daños en caso de que los imputados sean hallados culpables.

El Noveno Tribunal Colegiado Penal determinó en definitiva negarle a Jorge Espinoza Cortés, Consejero Jurídico del Gobierno de Javier Corral, el amparo con el que la entidad pretendía el reconocimiento de ofendida del supuesto peculado.

Esta negativa corresponde al proceso de Gerardo Villegas Madriles y Antonio Tarín García, ex director de Administración y ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda en la administración de César Duarte.

Al respecto, el Consejero Jurídico insistió en que será la Corte la encargada de resolver este caso.

"Quien va a resolver el tema de carácter de víctima, o la calidad de víctima, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no un tribunal colegiado, que son inferiores a la Suprema Corte", aseveró el funcionario estatal.

Mencionó que aproximadamente dentro de tres meses se resolverían los seis amparos atraídos en la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cuyos expedientes son: 920/2019, 921/2019 y 922/2019, 32/2019, 33/2019 y 34/2019.

"Debemos esperar a que sea la autoridad máxima judicial quien resuelva si efectivamente ese carácter le corresponde a Chihuahua", agregó.

Recordó que la causa refiere al desvío de 250 millones de pesos a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte (SECyD) en la administración de César Duarte, como parte de la llamada Operación Safiro.

Consideró que el tema es de suma importancia a nivel nacional y la resolución será un parteaguas para saber que efectivamente existe justicia por parte de la Suprema Corte.

"Es un emblema importante de la corrupción que se llevó a cabo en el Gobierno de César Duarte, y es una forma en la que la Suprema Corte puede hacerle justicia no solo al estado de Chihuahua, sino a todos aquellos estados en los cuales hubo un desvío de recursos públicos", comentó.

Espinoza dijo que la entidad confía en que la renovada SCJN, a través del Ministro presidente Arturo Zaldívar, podrá tomar la determinación correcta y justa para reconocer a Chihuahua con carácter de víctima.

"La Consejería está a la espera de que se resuelva el tema de calidad de víctima directamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cualquier momento en que surja la resolución informaremos a la

ciudadanía para que esté enterada del resultado de este asunto", concluyó.