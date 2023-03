Reprueban partidos recorte a participaciones en Chihuahua

Chihuahua.- Dirigentes del PRI y Movimiento Ciudadano en Chihuahua dijeron esperar que los recortes en aportaciones para Chihuahua no sean un manejo político por parte de la Federación, una represalia financiera al Gobierno estatal.

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, dio a conocer que durante enero y febrero, de 5 mil 202 millones 164 mil 934 pesos correspondientes sólo recibieron 4 mil 473 millones 861 mil 843, que representan 728 millones 303 mil pesos menos.

PUBLICIDAD

Alejandro Domínguez, presidente del PRI estatal, lamentó la situación de recortes que, dijo, pega de manera directa en la capacidad de los estados para realizar obra pública, prestar servicios, pagar nómina y labores de seguridad pública.

“Ya se veía venir, en agosto del año pasado hubo un recorte presupuestal de la Federación por un manejo inadecuado del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial de Productos y Servicios, hubo un mal cálculo por parte de la Federación”, declaró Domínguez.

Recordó que el año pasado por ese mismo motivo se sostuvo una reunión con el secretario federal de Hacienda, pero sobre todo, espera no se trate de una motivación política por parte del Gobierno federal.

“Es importante que el Gobierno de la República haga un cálculo específico, claro, preciso sobre este tema porque no podemos estar en la incertidumbre financiera en este tipo de casos, como son las participaciones federales. Yo espero que no sea un tema exclusivo para Chihuahua, que no sea una etiqueta de sanción, espero que no sea algo político”, sentenció.

‘Populismo centralista’

Para Francisco Sánchez, presidente estatal de Movimiento Ciudadano, la fórmula de distribución fiscal de la Federación se encuentra obsoleta y debe replantearse, pues se basa en criterios centralistas que se deben superar si es que aspira a una verdadera república federal.

“El populismo centralista desprecia al norte, y este desprecio se ve reflejado en la vertiente presupuestal, en donde pareciera que los chihuahuenses estamos pidiendo migajas o dádivas de algo que nos corresponde”, externó.

Reprochó que la fórmula fiscal, a su forma de ver, se encuentre sujeta a vaivenes políticos de afinidades o diferencias, y pidió el envío de los recursos pendientes.

clozano@diarioch.com.mx