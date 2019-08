Reprochan tardanza de SCJN por estancias en Chihuahua

Ciudad de México— La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá este miércoles un recurso de apelación interpuesto por la Alcaldía de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para regresar el subsidio a las estancias infantiles mientras resuelve la controversia constitucional.

El Alcalde Alfredo Lozoya, quien viajó a la Ciudad de México para asistir a la sesión, recriminó a los ministros la tardanza para resolver el tema, pues se ha dejado en la indefinición e indefensión a miles de niños y centros de cuidado.

Este recurso es adicional a la controversia constitucional que presentó la Alcaldía contra la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de quitar el subsidio a las estancias infantiles y entregar mil 600 pesos bimestrales directamente a los padres.

"Este es un recurso de apelación que hicimos de la no suspensión del acto. De manera adicional a la controversia constitucional, nosotros pedimos en escritos adicionales que diera el programa de estancias infantiles como antes, es decir, entregarles los apoyos hasta que se resuelva la controversia y se defina si el Gobierno debe o no seguir dando los recursos a las estancias", explicó el Edil.

Lozoya reprochó que la Suprema Corte de la Justicia no haya resuelto la controversia que presentó en febrero, pues ha dado pie para que la Secretaría del Bienestar no atienda las suspensiones definitivas que están emitiendo jueces.

"La Secretaría se sale por una tangente y meten una contradicción de tesis diciendo que por un lado unos jueces le dicen que sí entregue los apoyos y otros que no, entonces le pide qué hacer, y mientras tanto no hace nada.

"Por eso, la única salida es que la Suprema ya resuelva todos los recursos pendientes. Ya es demasiado tiempo lo que tardó", indicó.