Reprochan a secretario de Hacienda falta de resultados en reestructuración de la deuda

Chihuahua.- “Se nos dijo que, con la reestructuración de la deuda, íbamos a ahorrar 700 mil pesos diarios y resulta que estamos pagando más”, cuestionó el coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga durante la comparecencia del Secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes Vélez.

En el Mezzanine de la Torre Legislativa, se lleva a cabo la comparecencia del funcionario, quien llegó acompañado de su sequito de directores y subdirectores, encargados de la administración pública estatal y donde el legislador panista Jesús Valenciano, le preguntó cuántos préstamos a los municipios se habían otorgado y tarjetas IAVE entregadas.

Fue el legislador Colunga quien preguntó el número de plazas dadas de baja en la administración estatal y cuál fue el monto ahorrado por concepto de nómina, sin obtener una respuesta concreta.

“Si hay austeridad. ¿porque se incrementó el presupuesto de 2 mil 824 millones en la Secretaria de Salud, sin resultados en una mejor atención a la población”, dijo.

Fuentes Vélez destacó que se entregaron en el año 2018, un total de 866 millones a desarrollo humano en 64 municipios, pero no convenció a los legisladores de oposición.

El líder de la fracción del Partido del Trabajo, Rubén Aguilar, dijo; “Este gobierno está amarrado de manos, ¿a donde se va todo el dinero?, seguramente al desagüe de la deuda. Se nos había dicho que con los ahorros iban a destinarse a obras, no a gasto corriente, pero no se nos informa”, expuso Aguilar.