Renuncian docentes; alegan falta de pago

Ciudad Juárez.— El incremento de requisitos para cumplir con el perfil y la constante falta de puntualidad en los pagos de horas trabajadas, ha provocado que cada vez renuncien más docentes del Programa Nacional de Inglés (Proni) –contratados bajo la denominación de asesor externo–, por lo que de 248 maestros que laboraban a nivel estatal el año pasado, actualmente ejercen 128.

“Ha sido muy tortuosa esta relación donde de los veinte programas de educación que teníamos cuando inició el sexenio, únicamente quedan cuatro programas, entre ellos Proni, y es un programa a medias porque el compromiso había sido fortalecerlo y de manera irresponsable se ha disminuido”, dijo el subsecretario de Educación Básica, Arturo Parga.

A principios de mayo los docentes de Proni iniciaron un paro de labores que amagaron con extender por dos semanas para exigir a la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) que presionara a la Federación para realizar el pago de la nómina correspondiente a los primeros cuatro meses, el cual se acordó que se liquidaría en abril, pero finalmente se subsanó en abonos.

No es la primera ocasión en que los asesores externos de Inglés se pronuncian en contra del retraso en el pago de su salario; sin embargo, se trata de una situación que padecen los docentes a nivel nacional en los estados en que se imparte el programa, por lo que en abril del año pasado denunciaron la falta de recursos federales para liquidar la nómina de los primeros tres meses.

Los docentes de Proni no reciben ninguna prestación por sus servicios, únicamente reciben el pago de las horas trabajadas, que depende de cada una de las escuelas en las que trabajen, el número de clases impartidas y, por lo tanto, el número de horas frente a grupo, pues no reciben una plaza para laborar, sino que trabajan bajo una partida denominada “Ayudas sociales”.

A pesar de las condiciones en que están contratados, varios de los docentes reciben como único ingreso lo percibido por medio de Proni, porque algunos trabajan en ambos turnos dentro de una escuela o en dos planteles educativos, pero ante la situación que enfrentan cada ciclo escolar, hay quienes decidieron que el próximo período educativo no continuarán trabajando.

“El problema es que la mayoría de los maestros ya no volveremos el siguiente ciclo, por obvias razones, y si no nos pagan se comentó que nos iríamos a casos especiales, pero si siendo parte del programa no nos pagan, estando fuera será más difícil”, dijo uno de los 16 docentes que ejercen en este municipio, luego de que se les notificó un retraso en el pago de los meses de marzo y junio.

Ante la situación, en más de una ocasión la SEyD ha tenido que buscar recursos para solventar los salarios pendientes de los 128 asesores externos que imparten la asignatura de inglés en 185 planteles educativos, aunque en esta ocasión la coordinadora estatal de Proni, Lorena Ortiz Noriega, señaló que ya fue asignado el fondo federal para liquidar las nóminas.

“Es un programa que puede albergar hasta 208 líderes en el estado y, precisamente, al no cumplir la Federación con esta parte ha habido desencanto (…) Nosotros quisiéramos que este programa siguiera, pero de una manera fortalecida, que pudiéramos tener la solvencia económica para poderle reconocer a los maestros que hacen su trabajo”, dijo Parga.

En este contexto, ayer 23 asesores externos del Proni que imparten clases en escuelas de preescolar y primaria ubicadas en la Zona Norte fueron certificados en la metodología de la enseñanza de un idioma extranjero y en el dominio del inglés, como parte de las actualizaciones anuales del programa por medio de las certificaciones de Cambridge.