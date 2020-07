Renuncia periodista insultada por empresario radiofónico

Chihuahua— Brenda Chacón, comunicadora quien fue víctima de hostigamiento laboral y misoginia por parte del locutor Israel Beltrán Montes, anunció que desde hoy no laborará más en la cadena BM Radio, agradeció las muestras de solidaridad de la sociedad e indicó que seguirá luchando por el respeto entre las personas desde la trinchera en que se encuentre.

Así lo expresó en su primer mensaje oficial luego del incidente que se volvió tendencia nacional y dónde se condenó la actitud machista de Beltrán.

“Estimados amig@s todos; es mi deseo comunicarles que mi relación laboral con el grupo BM radio ha terminado, acudí hoy al noticiero matutino, en un acto de cortesía y buena fe, a ratificar lo que él sábado pasado expresé abiertamente mi intención de separarme de dicha empresa, mi comparecencia ante esos micrófonos no obedecen a un acto de pleitesía, sino de cortesía para quienes durante 12 años me brindaron la oportunidad de trabajo, no tengo, o no encuentro porque no existen, las palabras indicadas para manifestarles mi agradecimiento por su apoyo libre y espontáneo, les aseguro, les garantizo que al igual que ustedes, desde la trinchera donde me encuentre, lucharé y pugnaré por el respeto entre las personas, quedo convencida que de acuerdo al actuar de cada quien, en esa medida será la respuesta.

Bendiciones para todos y por aquí nos seguiremos leyendo y en contacto.

Nuevos proyectos

Nuevos caminos”, expresó la comunicadora.

En tan sólo unas horas su publicación ha tenido miles de muestras de apoyo y mensajes en este mismo sentido.