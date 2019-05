Renuncia funcionaria Federal por presiones de Loera

Chihuahua.- La coordinadora del Registro Agrario Nacional en el Estado Magda Rubio Molina presentó hoy su renuncia al cargo que había asumido hace un mes. En un comunicado refiere que desde que asumió el mandato estuvo “presionada por el ejercicio injusto, pernicioso y abusivo del poder del quien fue favorecido para representar al señor presidente de la República en el estado de Chihuahua, Juan Carlos Loera”.



Aquí la carta:



“Una de las mejores experiencias que me ha brindado la vida, es haber tenido la posibilidad de servir a mi gente del campo, al frente del Registro Agrario Nacional como Comisionada Estatal, donde mi principal meta fue brindar certeza jurídica a los campesinos, avecindados, indígenas y posesionarios de la tierra Chihuahuense.

Como mexicana y Chihuahuense que soy, me interesa sobremanera la transformación integral, el bienestar y progreso de nuestras comunidades, pueblos y ciudades; creo totalmente en el proyecto de nación del Señor presidente de la República ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, tengo grandes coincidencias con el Instituto político que lo impulsó, tanto a nivel local como nacional y simpatizo con sus ideales de transformar a nuestro país a través de la Cuarta Transformación.

La correlación de fuerzas que actualmente imperan en Chihuahua, de forma individual no me favorecen, y desafortunadamente desde el primer día al frente de la Coordinación del Registro Agrario Nacional en el Estado, resultó agotador, no por la carga de trabajo, sino por el ejercicio injusto, perverso, pernicioso, y abusivo del poder, de quien fue favorecido para “representar” al señor presidente de la Republica en el Estado de Chihuahua.

Yo acepté esta tarea no para quitarle el espacio o perjudicar a nadie, asumí el reto y el compromiso frontal y diario, con los campesinos e indígenas de Chihuahua, para ayudarles a tener una certeza jurídica de sus tierras y sus derechos ejidales, pues mis padres fueron humildes campesinos, y se de forma cercana como la burocracia obstaculiza sueños, y trabajo.

Mi propuesta efectivamente no fue avalada o consultada, con la mano divina local del delegado de programas sociales, no obstante, en su momento le serví junto con un equipo impresionante y eficiente de profesionales en el proceso de diagnóstico, y entrega recepción, de lo cual concluimos encomienda y entregamos resultados.

Servir y ayudar, no de palabra, sino en los hechos, ha sido mi guía, jamás he buscado beneficios particulares, cayendo en acciones que las leyes administrativas y penales sancionan. El gobierno federal representa, los intereses generales del país, estados y comunidades, no los particulares o individuales. Por ello es totalmente reprobable la injerencia de intereses individuales en el ejercicio de la Administración Pública Federal.

Quienes me conocen de años saben, que inicié en un humilde puesto en el Gobierno del Estado, y he transitado en administraciones encabezadas por gobernadores emanados del PRI y el PAN al igual que muchos que hoy militan en MORENA, y APRENDI que había NORMAS JURIDICAS, PROCESOS ADMINISTRATIVOS, pero sobre todo que debía existir RESPETO, VALORES, DISCIPLINA, que hoy toman vigencia más que nunca ante un discurso ANTICORRUPCION, INCLUYENTE y ABIERTO, del señor Presidente, en el cual creo de manera total .Desafortunadamente, hay quienes mal representando el poder ejecutivo federal, hoy por hoy, no llevan a la práctica esos principios éticos presidenciales, sino que fomentan la desunión, la política sucia, la corrupción, y el sentirse dueños de un territorio que les fue confiado para servir, no para servirse.

Creo en el discurso de generar verdaderos cambios a profundidad, sin embargo, la verdadera transformación empieza en nosotros mismos, en nuestras acciones, en nuestro actuar... en ser justos y correctos, independientemente de ideologías y colores. No es con tráfico de influencias, abusando del poder y la autoridad, ni calumniando al otro, como esa transformación será una realidad, mucho menos utilizando y hasta quizás engañando a amistades poderosas, para generar incertidumbre, duda y coaccionando a quien me nombró, para que me excluyeran del equipo. No se vale discriminar, juzgar y denostar a quienes llegamos solo a trabajar y ayudar con la mejor de las intenciones.

Ante presiones constantes, desmedidas, perversas, HOY TOME LA DE DECISIÓN, de entregar la comisión que me entregaron hace apenas un mes, a quienes me lo solicitaron. No soy persona de confrontación ni conflicto, pero sí de verdades, y para mí es más importante resguardar mi seguridad y la de mis hijos. Dejando en total libertad a quien lo considere, de designar a quien sea mejor opción, en experiencia, entrega, preparación y capacidad...pero sobre todo que posea el escudo protector de quienes se sienten dueños del Estado de Chihuahua. Habrá quien se congratule con mi ausencia del ejercicio público, pero de sobra se, que esté es transitorio, temporal, y jamás eterno. Ojalá que quienes orquestaron y empujaron fuerte para que tomara esta decisión, también sepan que nada, absolutamente nada es para siempre.

Lamento profundamente no haber tenido tiempo suficiente de servir como se merecen el pueblo y los campesinos de Chihuahua, sin embargo, donde este, siempre serviré sin distinción alguna, filia o fobia a todos y cada uno de los 67 alcaldes, organizaciones campesinas, indígenas, y a mis conciudadanos chihuahuenses.

Que sea la unidad de propósito la que nos haga lograr metas... y no el encono, la envidia, y las peores prácticas, las que reinen en la administración pública federal. Deseo que nuestro estado y país tengan transformaciones profundas que son urgentes y necesarias, para que nos lleven al bienestar y a mejores opciones de vida… esas transformaciones ya se han iniciado, pero desgraciadamente poco se han reflejado en Chihuahua. Siempre tendrán en mi persona, una leal amiga, servidora incondicional para los más desprotegidos, pero sobre todo una mujer de principios, de familia, de amigos que jamás ha buscado dañar a nadie.





ATTE. MAGDA RUBIO MOLINA.