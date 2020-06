Renovará PRI dirigencias sólo en municipios con consenso

Ciudad Juárez— Debido a las restricciones de la contingencia sanitaria, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sólo renovará las dirigencias locales en los municipios donde exista consenso por una única planilla.

El 1 de junio el Comité Ejecutivo Nacional del PRI decretó que no se pueden realizar movimientos internos en las dirigencias del partido, debido a las restricciones de reunión de personas impuestas por la emergencia sanitaria, por lo que solamente se han expedido convocatorias en los municipios donde haya consenso

“Si no hay consenso, tenemos que ir a elecciones y convocar a los consejeros y serían 400 personas reunidas en un salón y no se puede, eso se va a hacer hasta que se levante la pandemia. Obviamente en Juárez no hay consenso, por no que no se ha sacado convocaría aquí”, informó el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores.

Al momento, el organismo político ha logrado sacar 37 convocatorias en los municipios donde solamente se inscribió una planilla, “concluiríamos junio con 37 comités renovados y en julio llegaremos a 47 y quedarán pendientes aquellos municipios donde no hay consenso”, explicó.

Adelantó que en los comités de los municipios que cumplieron con los requisitos de la convocatoria nacional se les tomará protesta el próximo 10 de julio de manera virtual. Todavía falta emitir la convocatoria de los municipios como Chihuahua, Juárez, Parral, Delicias o Cuauhtémoc, en los que existe el interés de al menos dos planillas en registrarse para la renovación de las dirigencias municipales.

“Al levantarse la pandemia se quitará el acuerdo que indica que no podemos ir a elecciones con más de dos planillas y eso permitirá que se desahoguen los procesos en los municipios que actualmente no tienen convocatoria por no haber un consenso”, dijo Bazán Flores. (Pavel Juárez)

De acuerdo con las directrices del Instituto Nacional Electoral (INE) todos los procesos internos de los partidos deberán concluir antes del inicio del proceso electoral en septiembre próximo. (Pavel Juárez)