Relega Estado a la capital en obras, acusan

Chihuahua— La ciudad de Chihuahua ha sido relegada de las obras del Plan de Inversión 2019-2021 de Gobierno del Estado, pues de acuerdo con empresarios del ramo de la construcción y diputados estatales, en la capital hay muy poca obra, la mayoría por parte del Municipio.

Desde el 15 de agosto del 2019, el gobernador anunció una inversión de 2 mil 518 millones de pesos para 363 proyectos, como el mejoramiento general del Centro Histórico, construcción del Parque de Innovación y Desarrollo Tecnológico Spark y el área de Teleterapia en el Centro Estatal de Cancerología, entre otros, pero hasta el momento el avance ha sido mínimo.

El presidente de la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción (CMIC), Adolfo Castillo, informó que en la ciudad firmaron contratos en su mayor parte con Municipio, ya que ni el estado ni las delegaciones federales han realizado inversiones, lo cual provoca un fuerte rezago en el sector de los empresarios de la construcción.

“La inversión es notoria en Juárez, pero quisiéramos que fuera así en todo el estado, pero las circunstancias económicas, quiero pensar, no se han dado. La Junta Municipal de Aguas trae de 60 o 70 millones de pesos de inversión en pequeñas obras y el Municipio como tal trae como 300 a 320 millones de pesos es acción, más unas pequeñas obras de adjudicación que no traemos esos montos”, externó el empresario.

Desproporción entre Juárez

Otras obras anunciadas en la capital del estado fueron remodelaciones en el Periférico de la Juventud, pavimentación de rutas de transporte y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales, pero hasta el momento sólo se trabaja en un puente del Periférico y en el Hospital de Cancerología, mencionó Castillo.

Durante sus diez últimos días de estancia en Juárez por el plantón de los agricultores en Palacio de Gobierno, Javier Corral ha recorrido varias obras en proceso como los hospitales de Especialidades y Cancerología, el Centro de Salud “Todos Somos Migrantes”, el Centro Regional de Radioterapia Zona Norte, Centro de Atención a Migrantes, y la ampliación del Sistema de Transporte.

Anunció también el mejoramiento de la imagen urbana de la Avenida Juárez, el Centro Comunitario Zaragoza, el Polideportivo La Montada, el Parque Deportivo Revolución, la Biblioteca Regional de Juárez y el Centro de Salud Urbana, además de inaugurar un Skate Park y anunciar también la construcción de diques mediante la ampliación del tratado de puentes internacionales, entre otras

La desproporción con la capital del estado y otras regiones es muy alta, reconoció el titular de CMIC, y los números no cuadran, porque a los empresarios les comentan que gobierno pasa por una dura crisis financiera por la contingencia, sin embargo, de los 19 mil millones que se habían anunciado para el Plan, gobierno suspendió algunas obras para integrar un fondo de 3 mil millones de pesos junto con los poderes Legislativo, Ejecutivo y organismos descentralizados, de los cuales deberían quedar disponibles por lo medios 17 mil millones, salvo recortes de participaciones.

“Los números no cuadran, habría que hacer un análisis muy cualitativo de las obras que se están representando, porque la industria de la construcción no ha levantado, tenemos dos años para atrás que no estamos bien. Si tú ves en reporte de INEGI que salió al día de hoy, ves los reportes mal, se nos va a ir el año y todavía no representa el gasto que quisiéramos los empresarios de la construcción, llevar a cabo”.

Suspendidas las obras aquí

La diputada Carmen Rocío González, presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicas y Desarrollo Urbano, dijo no tener clara la cantidad de obras a realizar por parte de Gobierno estatal en la capital, ya que por causa del Covid se suspendió la reunión informativa que tendrían con el titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, Gustavo Elizondo.

“En la capital la única obra que tenía yo ubicada es un tema de transporte, hace como mes o mes y medio se aprobaron los fideicomisos para poder ir bajando recurso para la ampliación de la Troncal I, eso a penas está avanzando y otro de los que yo tenía presente era el de las tres presas, pero ese dinero se suspendió y no hay alguna obra ahorita, en la capital, que se esté llevando a cabo, que yo tenga conocimiento, respecto del Plan de Inversión”.

González, indicó que de momento las inversiones en el Centro Histórico no han iniciado debido a que las licitaciones se encuentran detenidas por falta de recursos asociados al tema del Covid, y resaltó que de momento tiene conocimiento que las obras en la ciudad corren a cargo del Municipio, sobre todo en reparación de vialidades, agua potable y drenaje para la zona sur.

Se consultó al área de comunicación social de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas respecto del avance de las obras del Plan de Inversión en la capital, sin embargo, como respuesta, la titular comentó que es una información muy difícil de obtener al interior de la dependencia.

Sólo Municipio hace obra

Dentro de la actual administración, la Dirección de Obras Públicas Municipal, enlistó 13 obras emblemáticas que representan una inversión mayor de 472 millones de pesos, entre otras pequeñas que se han ido realizando en las colonias.

En esta lista destacan las adecuaciones viales a base de turbo glorietas sobre la prolongación Pacheco, con una inversión de 43 millones 104 mil 339 pesos; el paso superior sobre Periférico de la Juventud y avenida Valle Escondido - Vía Sicilia, que representa 89 millones 993 mil pesos; ampliación de la Gaza Universitaria con 29 millones 500 mil pesos; construcción de la prolongación Nogales y Circuito Universitario de 25 millones 500 mil pesos; Instalación de alcantarillado sanitario al sur de la ciudad con inversión de 128 millones 931 mil, Reubicación y sustitución de colector de aguas residuales Mimbre Sacramento en tres sus etapas, de 51 millones.

También se destaca la construcción de un puente en avenida Quinta Real y Tabalaopa, construcción de la Calle Libia, construcción de cuarto carril en periférico De la Juventud, adecuaciones viales en la intersección de Juan Pablo II y Lombardo Toledano, el Centro de Emergencia en Punta Oriente y pavimentación en diversos puntos.

Otros proyectos como la alberca olímpica de la Deportiva Sur se encuentran suspendidos y su realización dependerá, como muchos otros proyectos, de cómo se conforme el presupuesto de egresos del 2021.

clozano@diarioch.com.mx